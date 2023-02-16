あいだいろ「地縛少年花子くん」のカフェ「地縛少年花子くんカフェ～化け猫旅館 花子亭～」が、4月26日から7月2日まで東京・motto cafe池袋店、7月12日から9月18日まで大阪で開催される。
2018年から2019年にかけて東京、大阪で開催された「地縛少年花子くん」カフェ。今回は「化け猫旅館 花子亭」をテーマとしたフードやドリンクが提供されるほか、特典の配布や新作グッズの販売も行われる。さらなる続報は「地縛少年花子くん」カフェの公式サイトや公式Twitter（@hanakokuncafe）での発表を待とう。
新作グッズの一部は、3月25日から26日まで行われる「AnimeJapan 2023」のスクウェア・エニックスブースに登場。アイテムには化け猫旅館のスタッフや客に扮した花子くんたちのイラストが使用されている。トレーディングスクエア缶バッジやトレーディングアクリルスタンドキーホルダー、原画シートがラインナップに並んだ。
「地縛少年花子くんカフェ～化け猫旅館 花子亭～」
日程：2023年4月26日（水）～7月2日（日）
場所：東京都 motto cafe池袋店
日程：2023年7月12日（水）～9月18日（月・祝）
場所：大阪府