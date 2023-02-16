ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2023年2月15日より、PlayStation Plusに関連する大型キャンペーン「Festival of Play」を開催する。
キャンペーンでは、限定コレクティブルをゲットできるPlayStation Starsキャンペーンや加入者限定の「DOUBLE DISCOUNTS」セール、PlayStation Plus未加入者でもオンラインマルチプレイを期間限定で楽しめる「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」、『FIFA 23』などの人気タイトルで競う「オンラインマルチプレイトーナメント」など、PlayStation Plusコミュニティーを盛り上げる数々の施策を実施。また、PlayStation Plus プレミアムを対象としたサービス「ゲームトライアル」に、「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズの最新作『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』が追加された。
【#PSPlus】PlayStation®Plusの大型キャンペーン「Festival of Play」開催中！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) February 16, 2023
限定コレクティブルをゲットできるPlayStation Stars™キャンペーンや加入者限定「DOUBLE DISCOUNTS」セール、「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」など盛りだくさん！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/H4mFROETdq pic.twitter.com/Ztv21yOM8e
【#esports】#PS5トーナメント 機能を使用した大会— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) February 16, 2023
「FIFA 23 スプリングオープン」開催！
予選は3月15日（水）までPS5™からいつでも簡単にエントリーできるので、気軽にご参加ください！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/9LFMPwXWr5#FIFA23 pic.twitter.com/knjNnluona