ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2023年2月15日より、PlayStation Plusに関連する大型キャンペーン「Festival of Play」を開催する。

キャンペーンでは、限定コレクティブルをゲットできるPlayStation Starsキャンペーンや加入者限定の「DOUBLE DISCOUNTS」セール、PlayStation Plus未加入者でもオンラインマルチプレイを期間限定で楽しめる「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」、『FIFA 23』などの人気タイトルで競う「オンラインマルチプレイトーナメント」など、PlayStation Plusコミュニティーを盛り上げる数々の施策を実施。また、PlayStation Plus プレミアムを対象としたサービス「ゲームトライアル」に、「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズの最新作『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』が追加された。