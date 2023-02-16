ヒップホップフェス「FUYU NO YAON」タイムテーブル発表、トリはC.O.S.A.

2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されるヒップホップフェス「FUYU NO YAON」のタイムテーブルが発表された。

ヘッドライナーであるC.O.S.A.がトリ、先日渋谷ＷＷＷでの自主企画がソールドアウトし、2023年3月にメジャーデビューを予定しているSTARKIDSがクロージングアクトとなった。

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なお、本公演はマスク着用での声出し可能、S席、U-25チケットはソールドアウトとなっている。

＜イベント情報＞

「FUYU NO YAON」

2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂

時間：OPEN／START14:45

数量限定S席：¥9980円（税込）　　

A自由席：¥5980円（税込）　

U-25 A自由席：¥2980円（税込）

入場時に身分証明書提示必須

未成年入場可能

お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション　

03-3499-6669（月・水・金　12:00〜16:00）

https://www.creativeman.co.jp

■HEAD LINER

SKY-HI

C.O.S.A.

Jin Dogg

ralph

STARKIDS

JUBEE(CreativeDrugStore)

featuring GUEST

CYBER RUI

HIYADAM

in-d(CreativeDrugStore)

BES featuring GUEST SEEDA

chelmico

Elle Teresa

Gottz & MUD(KANDYTOWN)

漢 a.k.a. GAMI

K DUB SHINE with DJ OASIS

LANA

SATOH

SUSHIBOYS

■SHOT LIVE

Campanella

homalelanka

JNKMN(YENTOWN)

PETZ(YENTOWN)

釈迦坊主

Spada featuring GUEST Joseph Blackwell

山田ギャル神宮

18scott

DJ 原島"ど真ん中"宙芳

and more...

イープラス：https://eplus.jp/yaon/