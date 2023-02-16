ヒップホップフェス「FUYU NO YAON」タイムテーブル発表、トリはC.O.S.A.

2023年2月18日に日比谷野外大音楽堂にて開催されるヒップホップフェス「FUYU NO YAON」のタイムテーブルが発表された。
ヘッドライナーであるC.O.S.A.がトリ、先日渋谷ＷＷＷでの自主企画がソールドアウトし、2023年3月にメジャーデビューを予定しているSTARKIDSがクロージングアクトとなった。
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なお、本公演はマスク着用での声出し可能、S席、U-25チケットはソールドアウトとなっている。
＜イベント情報＞
「FUYU NO YAON」
2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂
時間：OPEN／START14:45
数量限定S席：¥9980円（税込）
A自由席：¥5980円（税込）
U-25 A自由席：¥2980円（税込）
入場時に身分証明書提示必須
未成年入場可能
お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
■HEAD LINER
SKY-HI
C.O.S.A.
Jin Dogg
ralph
STARKIDS
JUBEE(CreativeDrugStore)
featuring GUEST
CYBER RUI
HIYADAM
in-d(CreativeDrugStore)
BES featuring GUEST SEEDA
chelmico
Elle Teresa
Gottz & MUD(KANDYTOWN)
漢 a.k.a. GAMI
K DUB SHINE with DJ OASIS
LANA
SATOH
SUSHIBOYS
■SHOT LIVE
Campanella
homalelanka
JNKMN(YENTOWN)
PETZ(YENTOWN)
釈迦坊主
Spada featuring GUEST Joseph Blackwell
山田ギャル神宮
18scott
DJ 原島"ど真ん中"宙芳
and more...
イープラス：https://eplus.jp/yaon/