『シナモロール』と『ポムポムプリン』がカワイイかまぼこに！

サンリオの人気キャラクター ”シナモロール” と ”ポムポムプリン” が立体かまぼこに! 紀文食品から「シナモロール ポムポムプリン かまぼこ」が発売される。

本商品は、愛らしい表情など細部まで再現した、”シナモロール” と ”ポムポムプリン” の立体かまぼこ。 ”シナモロール” は白色、 ”ポムポムプリン” は黄色のかまぼこで、それぞれ2個ずつの4個入りだ。

使いやすい個包装タイプで、お弁当はもちろん、いつものメニューのトッピングにすればかわいらしい一品に!

紀文のホームページには、「かまぼこ」についての歴史なども掲載されており、「かまぼこは日常の惣菜ではなく特別な行事や慶事などに限られていた高級品であったと考察されています」と書かれている。子どもたちの遠足や運動会のお弁当に「シナモロール ポムポムプリン かまぼこ」を入れて特別な日の演出にも使えそうだ。

添えるだけでお弁当や料理が華やかになる「シナモロール ポムポムプリン かまぼこ」は、2023年2月27日(月)より発売開始となる。

