和久井健原作による実写映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-」より、“東京卍會結成ビジュアル”が公開された。

東京卍會結成メンバーである吉沢亮扮するマイキー、山田裕貴扮するドラケン、眞栄田郷敦扮する三ツ谷隆、堀家一希扮するパーちん、永山絢斗扮する場地圭介、村上虹郎扮する羽宮一虎の6人が、渋谷スクランブル交差点で記念撮影をする姿を捉えた“東京卍會結成ビジュアル”。東京卍會結成の結成を祝して記念写真を撮るシーンは、原作やアニメにも登場する印象的な場面だ。

また同ビジュアルは前編公開時の劇場バナーとして使用されることも決定。2月17日より全国の劇場に掲示される。「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-」は4月21日、「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」が6月30日に劇場公開。

「東京リベンジャーズ2」

前編「血のハロウィン編 -運命-」2023年4月21日（金）公開

後編「血のハロウィン編 -決戦-」2023年6月30日（金）公開

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社『週刊少年マガジン』KC）

監督：英勉

脚本：高橋泉

配給：ワーナー・ブラザース映画

出演：北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗、永山絢斗、村上虹郎、高杉真宙、間宮祥太朗、吉沢亮

(c)和久井健／講談社 (c)2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会