声優・青山吉能＆長谷川育美 話題のアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の反響は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月14日(火)の放送は、声優の青山吉能さんと長谷川育美さんがゲスト出演。2人が声を担当するテレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』の内容や反響について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。テレビアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』では、作中で4人組バンドの“結束バンド”を結成。青山吉能さん演じる主人公の後藤ひとりがギター、長谷川育美さん演じる喜多郁代がギター、ボーカルを担当。2022年12月には、1stアルバム『結束バンド』が実際にリリースされています。こもり校長:『ぼっち・ざ・ろっく!』は、原作がはまじあき先生による4コマ漫画です。2022年10月からアニメがスタートしましたが……物語について、あらためて教えてもらってもいいですか?青山:極度な人見知りで陰キャな主人公の後藤ひとり(通称・ぼっちちゃん)が、自分でも輝けそうなギターを始めるも友達がいないまま高校生となり、ようやくバンド活動をすることで日常が少しずつ変わっていくお話です。こもり校長:そのぼっちちゃんが、あらすじを教えてくれました!青山:こんな日がやってくるなんて……!長谷川:本当に!(笑)。青山:本当に光栄です!こもり校長:青山先生が演じているのが“ぼっちちゃん”こと後藤ひとりで、長谷川先生が演じている喜多ちゃんは結束バンドのボーカルで……赤髪の女の子ですね?長谷川:そうです!こもり校長:明るいキャラクターの子で、花を添えてくれますね。長谷川:そうなんです。ぼっちちゃんとは対照的で。こもり校長:でも、2人ともギターを弾いて。青山:そうなんですよ。こもり校長:作品には、(東京)下北沢の描写があるじゃないですか。あれって、かなり細かく描かれているらしいですね?長谷川:かなり! ファンの方々も、いっぱい聖地巡礼とかしてくれているみたいです。リアルだからこそ、写真に収めたくなるんだと思います。青山:私たちも初めて下北沢に行ったときに、アニメと一緒過ぎていちいち声が出ました。「あっあっ、自動販売機……!」とか「うわっ、SHELTER(※)だ!」とか(笑)。(※作品に登場するライブハウス・STARRYのモデルになった下北沢SHELTERのこと)長谷川:一緒に写真を撮ったりとか(笑)。聖地が割と近い所にあるので、まわりやすいと思いますね。こもり校長:もうすぐしたら春休みもありますから、10代の子たちも聖地巡礼できそうですね(笑)。青山:そうですね。マナーを守ってしっかり愛してくれると嬉しいです!こもり校長:作品がこれだけ話題になって、周りから反響はありましたか?長谷川:めちゃめちゃ言われます。『ぼっち』と関係ない現場に行ったときにも、共演者の方やスタッフさんから「ぼっち観てるよ」って。青山:あぁ~……私も友達からもっと連絡来るかな? って……(笑)。こもり校長:ぼっちちゃん……?青山:さすがに主人公だし……(笑)。もっと声かけられると思っていたんですけど、思ってるほどは来なかったですね(笑)。長谷川:そうなの!?青山:なんでなんだろう? もっとチヤホヤしてもらってもいいんですけど(笑)。長谷川:そうだよね!こもり校長:(笑)。長谷川:私、中学時代の知り合いからも連絡きましたよ。「『ぼっち・ざ・ろっく!』の喜多ちゃんやってるの?」って。こもり校長:そこは、キャラとリンクしているんじゃないですか!?全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★