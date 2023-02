森七菜「本当に人見知り過ぎて…」初対面の仕事相手に意識していること

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。2月13日(月)の放送では、“人見知り”に関する相談を取り上げ、自身が仕事現場で意識していることを紹介しました。こんにちは! 僕は春から大学生になります。ですが、人見知りな僕は初対面の人と話すのがとても苦手で、何を話せばいいかわかりません。七菜ちゃんだったら、初対面の人と話すときは、どんなことを意識して話しますか?(18歳)森七菜:いやね~……私も本当に人見知り過ぎて、“意識する”とかそういうのないかも。例えば、お芝居とかお仕事で「この人がこれから恋人になる役です」とか、それこそ(ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』で共演した出口)夏希ちゃんと「友達になる役です」って言われたら、それは「頑張ろう!」って……。なるべく話しかけるようにとか、話しかけられたら(会話が)弾むように、みたいなのは頑張って意識するけど……。普段の生活だと、毎日会うわけでもないから、無理して仲良くなろうとしなさ過ぎるんですよね(笑)。無理をしなさ過ぎて、たぶん「すげえ感じ悪いやつ」って思われてんのかな? わかんないけど……話すのが苦手だからね~。とにかく、できるだけ笑うようにしています。その人が面白くしてくれようとしてるっていうことを汲み取って、嬉しい笑顔……スマイルを心がけてはいますけど。私をあまり参考にしないほうがいいとは思います(笑)。もうちょっと明るい……友達の多い女優さんに聞いたほうがいいかもしれないですね、すいません(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★