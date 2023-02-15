5月3日から7日まで埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2023」の出演アーティスト第4弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。
今回出演が明らかになったのは3日のAmber's、UVERworld、Hakubi、moon drop、WurtS、4日のAile The Shota、androp、dawgss、FIVE NEW OLD、flumpool、マハラージャン、5日の4s4ki、ORANGE RANGE、sumika、DJやついいちろう、DISH//、Lucky Kilimanjaro、6日のELLEGARDEN、エレファントカシマシ、coldrain、DJ ピエール中野、TETORA、バックドロップシンデレラ、夜の本気ダンス、7日のKALMA、Ken Yokoyama、コロナナモレモモ（マキシマム ザ ホルモン 2 号店）、 Suspended 4th、Nothing's Carved In Stone、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERSの30組。これまで発表済みのアーティストと合わせて105組の出演が決定している。出演アーティストは今後も追加される。
「VIVA LA ROCK」の公式アプリでは、2月21日までチケットの先行販売を先着で受付中。
VIVA LA ROCK 2023
2023年5月3日（水・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
Amber's / UVERworld / 大森靖子 / THE ORAL CIGARETTES / 岡崎体育 / 片平実（Getting Better） / KEYTALK / キュウソネコカミ / THE KEBABS / go!go!vanillas / SHISHAMO / SKY-HI / Chilli Beans. / This is LAST / Tele / Novel Core / Hakubi / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / moon drop / WurtS / and more
2023年5月4日（木・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
Aile The Shota / 秋山黄色 / androp / クリープハイプ / スガシカオ / TAIKING（Suchmos） / Dios / TENDRE / dawgss / Vaundy / Bialystocks / BE:FIRST / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS（亀田誠治[B] 、加藤隆志[G / 東京スカパラダイスオーケストラ] 、ピエール中野[Dr / 凛として時雨]、伊澤一葉[Key]） / FIVE NEW OLD / flumpool BREIMEN / マハラージャン / UNISON SQUARE GARDEN / Ryu Matsuyama / ROTH BART BARON / and more
2023年5月5日（金・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
4s4ki / indigo la End / Ochunism / ODD Foot Works / ORANGE RANGE / Creepy Nuts / Saucy Dog / 水曜日のカンパネラ / SUPER BEAVER / sumika / そこに鳴る / DJやついいちろう / 帝国喫茶 / DISH// / XIIX / にしな / BiSH / フレデリック / 黒子首 / Lucky Kilimanjaro / 凛として時雨 / and more
2023年5月6日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / エレファントカシマシ / 大宮セブン / coldrain / サバシスター / ジェニーハイ / シンガーズハイ / the dadadadys / DJ ピエール中野、TETORA東京スカパラダイスオーケストラ / totemぽぉる / バックドロップシンデレラ / Panorama Panama Town / ハルカミライ / the band apart / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 夜の本気ダンス/ and more
2023年5月7日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
ART-SCHOOL / ACIDMAN / KALMA、Ken Yokoyama、コロナナモレモモ（マキシマム ザ ホルモン 2 号店）/ Suspended 4th / SiM / 四星球 / DJダイノジ / the telephones / 10-FEET / ドミコ / Dragon Ash / Nothing's Carved In Stone / ねぐせ。 / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / HEY-SMITH / bokula. / ザ・リーサルウェポンズ / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY / and more