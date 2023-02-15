5月に大阪と東京で行われる都市型音楽フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。
第3弾でラインナップに追加されたのはKlang Ruler、(sic)boy、This is LAST、10-FEET、Vaundy、黒子首、Mrs. GREEN APPLE、reGretGirlの8組。さらにこれまで出演が発表されているアーティストの出演日も公開された。
チケット情報はイベントのオフィシャルサイトで確認を。
OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023
2023年5月13日（土）大阪府 海とのふれあい広場 特設会場
OPEN 9:00 / START 11:00
＜出演者＞
THE ORAL CIGARETTES / 神はサイコロを振らない / SHISHAMO / JUN SKY WALKER(S) / Novelbright / 黒子首 / Mrs. GREEN APPLE / yama / Lucky Kilimanjaro / WurtS / wacci / and more
2023年5月14日（日）大阪府 海とのふれあい広場 特設会場
OPEN 9:00 / START 11:00
＜出演者＞
Creepy Nuts / (sic)boy / -真天地開闢集団-ジグザグ / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 10-FEET / ハンブレッダーズ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フレデリック / Little Glee Monster / and more
TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023
2023年5月20日（土）東京都 江東区立若洲公園
OPEN 9:30 / START 11:30
＜出演者＞
THE ORAL CIGARETTES / JUN SKY WALKER(S) / -真天地開闢集団-ジグザグ / w.o.d. / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フレデリック / Mrs. GREEN APPLE / リーガルリリー / reGretGirl / Little Glee Monster / and more
2023年5月21日（日）東京都 江東区立若洲公園
OPEN 9:30 / START 11:30
＜出演者＞
神はサイコロを振らない / Klang Ruler / Creepy Nuts / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 東京スカパラダイスオーケストラ / ねぐせ。 / Novelbright / Vaundy / yama / WurtS / and more