5月に大阪と東京で行われる都市型音楽フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。

第3弾でラインナップに追加されたのはKlang Ruler、(sic)boy、This is LAST、10-FEET、Vaundy、黒子首、Mrs. GREEN APPLE、reGretGirlの8組。さらにこれまで出演が発表されているアーティストの出演日も公開された。

チケット情報はイベントのオフィシャルサイトで確認を。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月13日(土)大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / 神はサイコロを振らない / SHISHAMO / JUN SKY WALKER(S) / Novelbright / 黒子首 / Mrs. GREEN APPLE / yama / Lucky Kilimanjaro / WurtS / wacci / and more



2023年5月14日(日)大阪府 海とのふれあい広場 特設会場

OPEN 9:00 / START 11:00

<出演者>

Creepy Nuts / (sic)boy / -真天地開闢集団-ジグザグ / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 10-FEET / ハンブレッダーズ / BiSH / 04 Limited Sazabys / フレデリック / Little Glee Monster / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023

2023年5月20日(土)東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / JUN SKY WALKER(S) / -真天地開闢集団-ジグザグ / w.o.d. / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フレデリック / Mrs. GREEN APPLE / リーガルリリー / reGretGirl / Little Glee Monster / and more



2023年5月21日(日)東京都 江東区立若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

<出演者>

神はサイコロを振らない / Klang Ruler / Creepy Nuts / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 東京スカパラダイスオーケストラ / ねぐせ。 / Novelbright / Vaundy / yama / WurtS / and more