4月30日、5月3~6日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「JAPAN JAM 2023」の最終出演アーティストが発表された。

このたび30日にano、アンジュルム、indigo la End、osage、キュウソネコカミ、鈴木愛理、Tani Yuuki、Bialystocks、BLUE ENCOUNT、モーニング娘。'23、ユアネス、リュックと添い寝ごはん、3日にammo、エレファントカシマシ、Creepy Nuts、ゲスの極み乙女、サンボマスター、鉄風東京、TETORA、FOMARE、ペルシカリア、bokula.、ももいろクローバーZ、reGretGirlの出演が決定。

また4日にASIAN KUNG-FU GENERATION、UVERworld、カネヨリマサル、クジラ夜の街、Kroi、coldrain、シンガーズハイ、-真天地開闢集団-ジグザグ、Tele、TOMOO、Hump Back、Roselia、5日においしくるメロンパン、KANA-BOON、神はサイコロを振らない、KEYTALK、キタニタツヤ、SHE’S、the shes gone、TOOBOE、NEE、yama、優里、yutori、6日にあたらよ、KALMA、ケプラ、Chilli Beans.、DISH//、にしな、フジファブリック、フレデリック、ポルカドットスティングレイ、miwa、moon drop、ヤユヨ、緑黄色社会が追加された。

イベント公式アプリ・Jフェスではチケットの先行予約を2月28日16:00まで受け付けている。

JAPAN JAM 2023

2023年4月30日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ano / アンジュルム / indigo la End / 打首獄門同好会 / osage / オレンジスパイニクラブ / キュウソネコカミ / go!go!vanillas / 鈴木愛理 / Tani Yuuki / 東京スカパラダイスオーケストラ / Bialystocks / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / モーニング娘。'23 / ヤバイTシャツ屋さん / ユアネス / Lucky Kilimanjaro / リュックと添い寝ごはん



2023年5月3日(水・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ammo / エレファントカシマシ / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女 / サンボマスター / SUPER BEAVER / sumika / 鉄風東京 / TETORA / ねぐせ。 / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / BiSH / FOMARE / ペルシカリア / bokula. / ももいろクローバーZ / ヤングスキニー / reGretGirl



2023年5月4日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / UVERworld / カネヨリマサル / KUZIRA / クジラ夜の街 / Kroi / coldrain / シンガーズハイ / -真天地開闢集団-ジグザグ / Tele / 10-FEET / TOMOO / Hump Back / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / MY FIRST STORY / Maki / Roselia / ROTTENGRAFFTY



2023年5月5日(金・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

おいしくるメロンパン / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / キタニタツヤ / クリープハイプ / サバシスター / SHE'S / the shes gone / SKY-HI / TOOBOE / NEE / BE:FIRST / PEOPLE 1 / マカロニえんぴつ / Mr.ふぉるて / yama / 優里 / yutori



2023年5月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

あたらよ / KALMA / ケプラ / Saucy Dog / Da-iCE / Chilli Beans. / This is LAST / DISH// / にしな / Novelbright / Vaundy / フジファブリック / フレデリック / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / miwa / moon drop / ヤユヨ / 緑黄色社会