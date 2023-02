米ブルース博物館(Bruce Museum)などの共同研究チームは、約6,000万年前に存在した新種の巨大ペンギンの化石を発見したと報告した。現在生きている最大のペンギンの3倍以上の大きさを持ち、これまで発見されたものの中で史上最大のペンギンだそうだ。科学雑誌「Journal of Paleontology」にて発表した。

This is our best guess at height for Kumimanu fordycei (we have a good mass regression, but height is tricky without any leg bones so we did not estimate it in the paper). These cutouts will be available for selfies when we open the @thebrucemuseum Penguins exhibit this spring! pic.twitter.com/ajRiYFCHGH