キャロライン・ポラチェックが新アルバムリリース、ダニー・L・ハールと共同プロデュース

米NY出身のキャロライン・ポラチェックが新作アルバム『Desire, I Want To Turn Into You』をリリースした。

本アルバムはポラチェック自身と、英国人プロデューサーのダニー・L・ハール(リナ・サワヤマ、フルーム他)の2人によってほぼ全て共同プロデュースされており、「Blood And Butter」のスコットランドのバグパイプから「Sunset」のフラメンコのリズムまでさまざまなサウンドが取り入れられている。ポラチェック、ダイド、グライムスの3人による「Fly To You」では、三者のボーカルがパズルのピースのように編み込まれ恍惚とした瞬間が生み出される。シングル曲「Welcome To My Island」は2種類のリミックスも作られ、ポップ・ミュージック界の重鎮チャーリーXCXとThe 1975のジョージ・ダニエルによるリミックスと、ジャンルの壁を捻じ曲げるUKダンス・トリオのPVAによるリミックスがリリースされた。

【動画を見る】キャロライン・ポラチェックのMV作品

『Desire, I Want To Turn Into You』は、ポラチェックにとって2019年のエクスペリメンタル・ポップ作『Pang』以来、初となるアルバム。ポラチェックは、米ニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動したエレクトロ・ポップ・ユニット、チェアリフト解散後、ソロになってから急激に活動の場を拡大。デュア・リパの2022年の北米ツアーのオープニング・アクトから、コーチェラ、ロラパルーザ、グラストンベリー、プリマーヴェラ、オール・ポイント・イースト、ガバナーズ・ボール、ピッチフォーク・ミュージック・フェスティバル、アウトサイド・ランズ、更にはTV番組『ジミー・キンメル・ライブ!』や『レイトx2ショーwith ジェームズ・コーデン』まで、様々なステージでパフォーマンスを披露。「So Hot Youre Hurting My Feelings」などの傑出したバイラルトラックにより、彼女のアルバムのグローバルストリーミング数は1億7500万回を突破し、今もなお増え続けている。

<リリース情報>

キャロライン・ポラチェック

『Desire, I Want To Turn Into You』

配信中

https://ffm.to/diwttiy

=収録曲=

1. Welcome To My Island

2. Pretty In Possible

3. Bunny is a Rider

4. Sunset

5. Crude Drawing Of An Angel

6. I Believe

7. Fly To You (feat. Grimes and Dido)

8. Blood And Butter

9. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions

Website https://linktr.ee/carolinepolachek