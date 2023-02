真島ヒロ原作によるTVアニメ「EDENS ZERO」第2期の放送開始日時が、4月1日24時55分に決定。併せて追加キャスト、主題歌情報、PVが公開された。

追加キャストとして、新シリーズから登場する新キャラクター・エレメント4のラグナ役を八代拓、シルフ役を大久保瑠美、ファイ役を増田俊樹、ダイチ役を伊丸岡篤が演じる。またオープニングテーマは、第1期の主題歌を担当した西川貴教が歌う「Never say Never」に決定。八代、大久保、増田、伊丸岡、そして西川からはコメントが到着した。

解禁されたPVには銀河六魔将の1人、ドラッケン率いる火・風・水・土を操る4人の特殊部隊・エレメント4がシキたちの前に立ちはだかり、ワイズやホムラが苦戦している様子や、ドラッケンの「お前の冒険はここまでだ」のセリフのあと、力尽きたかのように見えるシキの姿などを収録。さらにオープニングテーマ「Never say Never」を聞くことができる。

八代拓(ラグナ役)コメント

ラグナの役柄について

ラグナは飄々としているようで熱かったり、孤独に生きているようで人想いだったりと、とても深みをもっているキャラクターだと思います。常に見どころ尽くしで、大きな世界観をもった「EDENS ZERO」という作品。その中で生きるラグナというキャラクターを、しっかり表現できればと思います。

ファンに向けて一言

まずはこの作品に出演できることが本当に嬉しいです。皆様と同じく、2期の放送が待ちきれない思いです。シキをはじめ、たくさんのキャラクター達の生き様が混じり合うこの世界を、是非見守っていただけたら嬉しいです。

大久保瑠美(シルフ役)コメント

シルフの役柄について

エレメント4、風のシルフを演じさせて頂きます!

シルフは語尾が特徴的な無口系美少女の風使い……と、属性が盛りだくさんな子です。

もちろんエレメント4の1人ということもあり、戦闘もとても強いです!

ですがそれだけでなく、他にも色々と抱えているものがありまして……シルフがどんな子なのか、是非アニメを見て確かめて下さいね!

ファンに向けて一言

子供の頃から真島ヒロ先生の作品に触れてきた身としては、風のシルフを担当させて頂けること、とても光栄に思います。

「EDENS ZERO」はワクワクする冒険や、魅力的なキャラ、仲間との絆、そしてかっこいい戦闘シーンと、見どころがいっぱいです!

シルフは感情豊かなタイプではありませんが、シキたちのパワーに負けぬよう、心は熱くがんばりますので、よろしくお願いします!

増田俊樹(ファイ役)コメント

ファイの役柄について

ファイは炎の狙撃手として遠距離でも狙いは絶対に外さない腕、激情と残忍さを持っています。腕、激情と残忍さを持っています。

クロスするストーリーや、ワクワクが詰め込まれている展開が見どころだと思います。

ファンに向けて一言

ぶっきらぼうに熱く残忍にファイを演じさせていただきました。

やべー奴だなと感じていただけると嬉しいです。

大きなプレッシャーを乗り越える主人公たちのまっすぐな戦いとともに、ファイの放つ炎の弾丸に刮目せよ!

伊丸岡篤(ダイチ役)コメント

ダイチの役柄について

ダイチの第一印象は「なんだこの胸糞悪いキャラクターはッ!?」でした。ッ!?」でした。

なので、とても役作りに悩みましたが逆にこれはもう楽しんでしまえと吹っ切って演じました。

胸糞悪屑下衆キャラに仕上げましたので観て聴いてイラッとして気持ち悪い嫌いなキャラ No.1になれたら本望です! エレメント4の登場お楽しみに!

拷・問・解・禁!

ファンに向けて一言

フェアリーテイルに続いて真島ヒロ作品に参加させていただき感慨無量です! まだまだ続く止まらぬワクドキムネアツストーリー!

「ボーイ・ミーツ・ガール・スペースオペラ」をどうぞご堪能くださいませ!

チョコ食べる?

西川貴教コメント

1期に引き続き2期のオープニングを歌うこと、そこに込めた思い

ちょうど2年前の「EDENS ZERO」最初のアニメ化から引き続き、シーズン2でも主題歌を担当させていただくことになりました。ネットやメディアから聞こえてくる現代の世界では、夢や希望を抱くことは難しく、無意味に感じることもあるかもしれません。でも僕たちが今それを語らずして決して未来はないと僕は思います。そんな想いを主題歌「Never say Never」に込めました。

「EDENS ZERO」の新たな船出のパートナーに再びお声がけ下さった原作の真島ヒロ先生はじめ、関係者の皆さんと共にアニメーションを通じて、ひとりでも多くの方に笑顔になっていただけるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。

ファンに向けて一言

2023年度の幕開けとなる新曲「Never say Never」が、一昨年の「EDENS ZERO」シーズン1に続き、シーズン2のOP主題歌を担当することになりました。前回の「Eden through the rough」では挑戦や立ち上がる勇気を込めましたが、今作の「Never say Never」ではそこから更に挑み続ける葛藤や乗り越えるための信念を込めました。西川貴教としての活動も丸5年を迎え、更なる覚悟と決意で歩み続けますので、引き続き応援よろしくお願いします。

TVアニメ「EDENS ZERO」第2期

放送情報

日本テレビ系:2023年4月1日(土)24:55~

スタッフ

総監督:石平信司

監督:渡部穏寛

シリーズ構成:広田光毅

アニメーションキャラクターデザイン:迫由里香

サブキャラクターデザイン:菊池隼也

美術監督:魏斯曼(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計:伊藤由紀子

撮影監督:廣瀬唯希

編集:後藤正浩(REAL T)

音響監督:はたしょう二

音響制作:マジックカプセル

音楽:平野義久

音楽制作:日本テレビ音楽

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

シキ:寺島拓篤

レベッカ:小松未可子

ハッピー:釘宮理恵

ワイズ:手塚ヒロミチ

ピーノ:井澤詩織

ホムラ:青木志貴

ウィッチ:安野希世乃

シスター:藤井ゆきよ

ハーミット:高尾奏音

モスコ:岩田光央

シャオメイ:井上ほの花

ドラッケン:楠大典

ラグナ:八代拓

シルフ:大久保瑠美

ファイ:増田俊樹

ダイチ:伊丸岡篤

(c)真島ヒロ/講談社・NTV