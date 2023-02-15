TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」の放送開始日が4月5日に決定。併せてキービジュアル、新たなPVなどが公開された。

「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」は、第3芸能課に所属する身長149cm以下の小さなアイドルたちと、新人プロデューサーが繰り広げるシンデレラストーリー。キービジュアルには、プロデューサーとともに橘ありす、赤城みりあ、櫻井桃華ら第3芸能課のアイドルたちの楽しげな姿が描かれた。PV第3弾では、オープニングテーマテーマ「Shine In The Sky☆」を使用。キャスト名が発表されていない古賀小春らアイドル9人全員のセリフも収められた。またキャスト陣からはコメントも到着している。

TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」

放送情報

テレビ東京:：2023年4月5日（水）より毎週水曜日24:00～

BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日23:30～

スタッフ

原作：バンダイナムコエンターテインメント

原案：「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」廾之（サイコミ連載）

監督：岡本学

副監督：高嶋宏之

脚本・シリーズ構成：村山沖

アニメーションキャラクターデザイン：井川典恵

コンセプトアート：大久保錦一

デザインワークス：野田猛、小田崎恵子、中村倫子、渡部尭皓、槙田路子

美術設定：曽野由大、高橋武之、金平和茂

美術監督：井上一宏

色彩設計：土居真紀子

3DCG：石川寛貢、榊正宗

撮影監督：関谷能弘

編集：三嶋章紀

音響監督：岡本学

音楽：日本コロムビア

アニメーション制作：CygamesPictures

キャスト

橘ありす：佐藤亜美菜

櫻井桃華：照井春佳

赤城みりあ：黒沢ともよ

的場梨沙：集貝はな

結城晴：小市眞琴

佐々木千枝：今井麻夏

龍崎薫：春瀬なつみ

市原仁奈：久野美咲

古賀小春：????

プロデューサー：米内佑希

(c)Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149