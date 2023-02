実写ハリウッド映画「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」の日本版タイトルが、「聖闘士星矢 The Beginning」に決定。4月28日に公開されることが明かされた。

これらの発表に併せ、最新映像も到着。新田真剣佑演じる星矢と聖闘士のトレーニングから始まる同映像では、迫力のVFXとともに、新田の鍛え上げられた肉体が垣間見えるバトルアクションや、星矢の師匠・白銀聖闘士(シルバーセイント)のマリンが星矢を聖闘士の世界へと導く様子、アテナの力が爆発したカット、星矢の聖衣装着シーンなどを見ることができる。

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開

監督:トメック・バギンスキー

原作:車田正美「聖闘士星矢」

キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

製作・制作:東映アニメーション

日本配給:東映