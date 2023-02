鈴木雅之が4月12日にニューアルバム(タイトル未定)をリリースする。

鈴木がオリジナルアルバムをリリースするのは、2019年発表の「Funky Flag」以来およそ4年ぶり。新作アルバムの収録内容など詳細は追ってアナウンスされる。

またアルバムの発売に先駆け、3月29日にニューシングル「Love is Show」とライブBlu-ray / DVD「masayuki suzuki taste of martini tour 2022 ~DISCOVER JAPAN DX~」がリリースされることも決定した。シングルには映画「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」の主題歌で、高城れに(ももいろクローバーZ)をデュエットパートナーに迎えた「Love is Show」を収録。一方のライブBlu-ray / DVDには鈴木が昨年開催したツアー「DISCOVER JAPAN DX」のうち、大阪・フェスティバルホール公演の模様が収録される。

鈴木雅之 feat. 高城れに「Love is Show」収録曲

01. Love is Show

02. Love is Show(OP Size Ver.)

03. Love is Show(for female カラオケ)

04. Love is Show(for male カラオケ)

05. Love is Show(Instrumental)

鈴木雅之「masayuki suzuki taste of martini tour 2022 ~DISCOVER JAPAN DX~」収録曲

01. Opening

02. 怪物

03. SPY

04. エイリアンズ

05. 君は薔薇より美しい

06. ルビーの指環

07. 道化師のソネット

08. 木蘭の涙

09. 愛し君へ

10. 別れの街

11. おやすみロージー ~Angel Babyへのオマージュ~

12. ガラス越しに消えた夏

13. DRY・DRY

14. 違う、そうじゃない

15. め組のひと

16. 夢で逢えたら

17. メロディー

<アンコール>

18. GIRI GIRI feat. す

19. 恋人

20. もう涙はいらない

21. 明日への手紙

End Roll