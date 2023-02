宮世琉弥 8LOOMの活動は「すごく楽しかったし青春を味わえた」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月13日(月)の放送は、俳優の宮世琉弥さんがゲスト出演。昨年末まで行われた8LOOMとしての活動や今後について、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。宮世琉弥さんは2019年に俳優デビュー。ドラマ『恋する母たち』や『村井の恋』(どちらもTBS系)など、数々の話題作に出演。2022年10月からTBS系で放送されたドラマ『君の花になる』では、ボーイズグループ8LOOMのメンバーとして期間限定で実際に活動しました。タレントパワーランキングが選ぶ、2023年版ネクストブレイク・男性タレント部門で1位に選ばれた19歳です。こもり校長:8LOOMでの活動はどうでしたか?宮世:『君の花になる』というドラマの中から実際にデビューしたんですけど……1年間活動して、『CDTV(ライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023)』で散りました。こもり校長:ボーイズグループとしての活動はどうでしたか?宮世:すごく楽しかったですし、青春を味わえたなと思っています。こもり校長:歌って踊らないといけないわけじゃないですか。いきなりはできないですよね?宮世:できなかったですね。だから、撮影が始まる前の1年間はみんなで練習をしていました。こもり校長:1年かけて? それで期間限定……!?宮世:そうなんです。こもり校長:これは、たまらないですね(笑)。宮世:そうですね(笑)。こもり校長:そして2023年は、“MUSIC PROJECT”が始動すると発表されております。宮世:はい!こもり校長:これは……今年、宮世琉弥が、音楽で何らかの何かが何かする……っていうことで合っていますか?宮世:そういうことです!こもり校長:じゃあ今は、その何かに向けて準備の真っ最中なんですか?宮世:そうです。めちゃくちゃ準備してます!こもり校長:めちゃくちゃ準備してることをするってことでしょ? 片手間ではない何かが……?宮世:そうです! 特大なものをがんばってやっていきたいなと。こもり校長:特大な“何か”が来る!?宮世:はい(笑)。頑張ります!こもり校長:これは楽しみだなぁ。みんな、続報を待とう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★