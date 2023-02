宮世琉弥 ラジオ番組でアワアワ「自分でイケメンだと思っている？」に「自覚…済みです」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月13日(月)の放送は、俳優の宮世琉弥さんがゲスト出演。宮世さんの登場時にパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が語った印象と、宮世さんのコメントを紹介します。宮世琉弥さんは2019年に俳優デビュー。ドラマ『恋する母たち』や『村井の恋』(どちらもTBS系)など、数々の話題作に出演。2022年10月からTBS系で放送されたドラマ『君の花になる』では、ボーイズグループ8LOOMのメンバーとして期間限定で実際に活動しました。タレントパワーランキングが選ぶ、2023年版ネクストブレイク・男性タレント部門で1位に選ばれた19歳です。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! には、ゲスト講師が来てくれている! 俳優の宮世琉弥先生!宮世:よろしくお願いします!こもり校長:よろしくお願いします! さっきまでは黒いマスクをしていたんだけど、話すときにマスクをとったら……めちゃくちゃイケメンじゃない!宮世:いやいやいや……。こもり校長:俺よりイケメンを呼んじゃダメっ!(笑)。宮世:(校長も)イケメンですよ!こもり校長:あなたね~……(笑)。自分のことをわかってないでしょ!? イケメンですよっ!宮世:いやいやいやいや、いやぁ~……ありがとうございます(笑)。こもり校長:認めるんだね?(笑)。宮世:(笑)。――ここで、リスナーから届いたメッセージを紹介【初来校おめでとうございます!! 毎日聴いている「SCHOOL OF LOCK!」に大好きなりゅうびくんが出るなんて、発表されたときは嬉しすぎて叫びました(笑)。テスト期間で憂うつだけど、今日の2時間が楽しみです!】(16歳)こもり校長:叫んだらしいですよ。家で叫ばせていますよ(笑)。宮世:叫んだんですか(笑)。嬉しいです。【待ちに待った宮世琉弥先生の来校! ずっとテスト勉強しながら楽しみにしていました。宮世琉弥先生の来校発表で、8LOOMの曲が流れたときは妹と大喜びしました! テスト前に宮世琉弥先生の声を聴くとテンション爆上がりです! ありがとうございます】(16歳)宮世:お~!こもり校長:やっぱ、騒がせていますね。宮世:いやいや……(笑)、全然イケメンじゃないんですよ。こもり校長:イケメンとは言ってないですよ!?(笑)。宮世:そっか……言ってないですね(笑)。こもり校長:どっちのメッセージも、“イケメン”だとは言ってない(笑)。宮世:あれ? すみません(笑)。こもり校長:これは、自分でイケメンだと思っているね!?宮世:あはは! 自覚……済みですね(笑)。こもり校長:自覚済みです!(笑)。宮世琉弥さんは、3月14日(火)に「宮世琉弥カレンダー2023.4-2024.3」を発売。サンタクロースに扮するなど春夏秋冬に合わせたコスプレがポイントで、「ホワイトデーに僕からのプレゼントです」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★