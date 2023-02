森七菜 Netflixドラマ『舞妓さんちのまかないさん』で「誰かが救われてくれたらいいな」

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。2月13日(月)の放送では、Netflixで配信されている主演ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』を見たというリスナーのメッセージを取り上げ、作品の感想を語りました。【リスナーのメッセージ:『舞妓さんちのまかないさん』見ました! 面白くてどんどん見ていたら、あっという間に半日で全話見てしまいました! お料理は全部おいしそうだし、映像は綺麗だし。音楽も素敵で、オープニングとエンディングのキヨちゃんのハミングも心地良くて。何より森七菜ちゃんと出口夏希ちゃんが演じられていたキヨとすみれの空気感や、この2人のペアがかわいらしくて大好きです!】(14歳)森七菜:ありがとうございます! (ダブル主演の)夏希ちゃんとは、本当に仲良しになれました。作品にもすごくいい影響になったなと、仲良くなって良かったな~って嬉しく思ってますね。そして、私がオープニングの鼻歌を歌わせてもらったりなんかしちゃったりもして。よく見ていただいてありがとうございます。また何回でも見てください。【リスナーのメッセージ:『舞妓さんちのまかないさん』すごく素敵でした。言葉にするのは難しいけれど、森T(※)が言っていた「疲れたときに見てほしい」がわかった気がします! 心の中にキヨちゃんがいる、みたいな安心感と、時には楽しくて優しいみんながいる心強さに、きっとこの先何度も救われると思います。本当にありがとうございました!】(14歳)(※森T:番組での森七菜の呼び名)森七菜:ありがとうございます……そうなんですよね。何にも考えずに見れるじゃないですか。何も考えなくても、感じようとしなくても、なんか湯気みたいにバ~って香ってくる感じ。それで、なんかちょっと涙が出そうになるみたいな瞬間がある作品だから。何というか……本当にポっと見たときに、誰かが救われてくれたらいいなって思う作品だから。みなさん、ぜひ周りの人に「なんか見てみたら?」みたいな感じで勧めてみてください。今日紹介した以外にも、『舞妓さんちのまかないさん』の感想がたくさん届いてるみたいです。ありがとうございます……! Netflixを開けばいつでもそこにある台所なので、「いつでもいらしてください」って思ってます。ぜひみなさんご覧ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★