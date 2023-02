ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC版『The Last of Us Part I』通常版に加えて、ゲーム内アイテムの早期アンロックを収録する「デジタルデラックスエディション」を3月29日に発売する。通常版が6,490円、デジタルデラックス版が7,590円。

『The Last of Us Part I』は、2022年9月2日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェアとして発売されたアクションゲーム。2023年3月29日にはSteamとEpic Game StoreにてPC版を発売する。

「デジタルデラックスエディション」では、ゲーム内で使用できる「工作の速度上昇」「治療の速度上昇」「9mmピストルのリロード速度上昇」「猟銃の装弾数増加」「爆発矢(ゲームプレイオプション)」「迷えるパンク(フィルター)」「タイムアタックモード」「6種類の武器スキン」を早期アンロックする。