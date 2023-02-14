ユニットコムは2月14日から、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」の世界大会出場を記念したキャンペーンを実施中だ。

5,000円オフ Webクーポンコード

ZETA DIVISIONのLEVEL∞ コラボゲーミングPCで使える、5,000円オフのWebクーポンコードを配布するキャンペーン。クーポンの有効期限は2023年3月10日13時59分まで。

プレゼントキャンペーン

ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、VALORANT部門メンバーのサイン入りZETA DIVISION LEVEL∞ オリジナルデザインモデルをプレゼントする。応募締め切りは、すべて2023年2月23日7時59分まで。

ツイッターからの応募方法は、ZETA DIVISION公式アカウント「@zetadivision」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、応援メッセージを添えてキャンペーンツイートをハッシュタグ「#がんばれZETA」を付けて引用リツイート。

Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。