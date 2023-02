lyrical schoolの新体制お披露目ライブ「lyrical school one man live 2023 NEW WORLD」が昨日2月12日に東京・Spotify O-WESTで開催された。

昨年7月の東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)公演をもってhime、hinako、risano、yuuの4名がグループを卒業し、2017年から約5年間続いた5人体制での活動にピリオドを打ったリリスク。その後は残るメンバーのminanを中心とした新体制構築に向け、経験不問、性別不問、15歳から30歳を対象として新メンバーの募集が行われていた。Spotify O-WEST公演はその新体制の全貌が明らかになる注目のライブで、新生リリスクの始まりの瞬間を見逃すまいと集まったヘッズ(リリスクのファンの呼称)により会場は満員になった。

開演時刻になると、まずはminanが1人でステージへ。リリスクのロゴが目を引くDJ卓の前に立ち、PLAYボタンを押した彼女は昨年11月にリリースしたソロ曲「last note」を歌唱した。そして2曲目の「NIGHT FLIGHT」が流れ出すと、新体制のメンバーのうちryuya、malik、tmrwが登場し、minanとともにラップや歌を披露し始める。この男性ラッパー / シンガー3人が全員新メンバーなのかどうかもわからない状況の中、フロアのヘッズたちは歓声や拍手で彼らのパフォーマンスを歓迎。続く「TIME MACHINE」で女性ラッパー / シンガーのhanaとmanaも合流すると、会場にさらなるグルーヴが生まれた。

これで新体制のメンバー全員がそろったかと思いきや、minanは「ここで改めましてlyrical schoolですって言いたいんですけど、まだ言えなくて」と口にし、フロアからは驚きのリアクションが。そして残る女性メンバーであるラッパー / シンガーのsayo、歌とラップのほかDJも務めるreinaが現れると、新体制初の新曲「NEW WORLD」がスタート。グループ史上最多となる総勢8人編成、しかも男女混合のユニットに生まれ変わったリリスクは、新章の幕開けを告げるにふさわしいキャッチーなナンバーをさわやかに響かせた。

その後、8人は「The Light」「Tokyo Burning」「LAST DANCE」「Fantasy」などを次から次へと披露。男性メンバーだけで歌唱したり、女性メンバーだけの編成になったりと、曲によってパフォーマンスの形を変化させ、男女混合8人組であることの強みを生かしながら楽曲を届けていく。これが新体制初ライブとは思えない堂々としたステージング、この場を満喫しているようなリラックスした笑顔がオーディションの視線を惹き付けた。ここまで15曲を披露したところで、minanは「改めまして、この8人でlyrical schoolです」と挨拶。新メンバーは1人ずつ自己紹介したり、メンバーカラーを発表したりと初々しくトークし、minanはひさびさのフロアでの声出しありのライブであることにテンションを高めた。

MCを終えたリリスクはNONA REEVESのラップカバー「LOVE TOGETHER RAP」とゴスペル調のナンバー「SEE THE LIGHT」をパフォーマンス。ラストに再び「NEW WORLD」を届け、大盛況のうちに再始動ライブを締めくくった。

新曲「NEW WORLD」は本日2月13日に配信リリースされ、YouTubeではミュージックビデオを公開中。リリスクは2月19日に東京・新宿マルイメン 屋上特設ステージで新体制初のフリーライブを開催し、3月からは新曲“卸し”ライブ「lyrical school live 2023 "BACK TO(LYRICAL)SCHOOL"」を4カ月連続で行う。

lyrical school「lyrical school one man live 2023 NEW WORLD」2023年2月12日 Spotify O-WEST セットリスト

01. last note

02. NIGHT FLIGHT

03. TIME MACHINE

04. Enough is school

05. NEW WORLD

06. Wings

07. The Light

08. Play It Cool

09. Tokyo Burning

10. ユメミテル

11. つれてってよ

12. LAST DANCE

13. オレンジ

14. OK!

15. Fantasy

16. LOVE TOGETHER RAP

17. SEE THE LIGHT

18. NEW WORLD

lyrical school FREE live “Orientation” at SHINJUKU OIOI MEN

2023年2月19日(日)東京都 新宿マルイメン 屋上特設ステージ

lyrical school live 2023 "BACK TO(LYRICAL)SCHOOL"

vol.1

2023年3月24日(金)東京都 秋葉原CLUB GOODMAN

vol.2

2023年4月13日(木)東京都 Spotify O-nest

vol.3

2023年5月12日(金)東京都 Spotify O-nest

vol.4

2023年6月9日(金)東京都 Spotify O-nest