『パックマン』が『佐賀ゲー』に！？ 名作ゲームで佐賀を遊びつくせ！

佐賀県の情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の事業の一環として、バンダイナムコエンターテインメントの人気ゲーム『パックマン』をはじめとした名作ゲーム5タイトルとコラボレーション! ゲームで佐賀県を遊んでもらうプロジェクト「佐賀ゲー」が始動となり、2月13日(月曜日)より「佐賀ゲー」公式サイトがオープン。また、人気声優で佐賀県出身の古賀葵と、佐賀県を訪れたい佐賀県初心者である西山宏太朗の録りおろしボイスを収録した「佐賀ゲー」プロジェクトムービーが、公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterアカウントにて公開となった。

全国的に観光への意欲が戻りつつあるこの機に、佐賀県の観光業をしっかりと盛り上げていきたいという想いのもと、ナムコレジェンダリーとのコラボ企画「佐賀を、遊びつくせ。『佐賀ゲー』」プロジェクトを発足。このプロジェクトでは、様々な世代に長年親しまれている名作アーケードゲーム5タイトルとのコラボGIFアニメやパックマンとのコラボゲームを通じて、佐賀県を楽しんでもらうことで「佐賀県に行きたい!」という想いを創出していくことが狙いとなっている。

本企画には、大魚神社の海中鳥居・吉野ヶ里歴史公園などの観光スポット、呼子イカ・竹崎カキをはじめとした佐賀グルメ、佐賀インターナショナルバルーンフェスタといった佐賀県のイベントが、遊び心満載にアーケードゲームの世界観で登場。佐賀県が持つ多面的で豊富な魅力を紹介していく。

本プロジェクトでコラボレーションするゲームは、『パックマン』『ポールポジション』『ゼビウス』『スカイキッド』『ワルキューレの伝説』の全5タイトル。各タイトルと佐賀県とのコラボGIFアニメが用意されている。例えば『ゼビウス』のゲームプレイシーンの中には有田焼が登場し、『ワルキューレの伝説』は嬉野茶畑が舞台になっている。

コラボGIFアニメは、2月20日(月)より「佐賀ゲー」公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterにて楽しめる。

そして、「佐賀ゲー」プロジェクトの目玉企画は、「最も成功したアーケードマシン」としてギネス記録を持ち、日本を代表するゲーム・キャラクターとして世界中の人から愛されている『パックマン』とのコラボゲーム「パックマン佐賀県ver.」! 誰でも無料でプレイでき、パックマンの世界に、佐賀県の観光地や特産品などが登場する。

ゲーム内では、古賀葵と西山宏太朗が全20種の佐賀県アイテムを紹介。二人の楽し気な掛け合いによって、プレイすればするほど佐賀県に行きたくなるゲームとなっている。

こちらは2月20日(月)より「佐賀ゲー」公式サイト内にてプレイ可能だ。

また、「佐賀ゲー」の内容を紹介するプロジェクトムービーが、2月13日(月)より公式サイト及びサガプライズ!公式Twitterアカウントにて公開。丸ぼうろや竹崎カニだけでなく、吉野ヶ里歴史公園や大魚神社の海中鳥居など、佐賀県の名所まで食べるパックマン。その様子を冷静に解説する佐賀県出身の古賀葵と、驚きつつも佐賀県に興味津々の西山宏太朗。佐賀にまつわるここでしか聞けない掛け合いなど、人気声優二人によるオリジナル録りおろしボイスをぜひ楽しんでほしい。

PAC-MAN(TM), POLE POSITION(TM), XEVIOUS(TM), SKY KID(TM), THE LEGEND OF VALKYRIE(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.