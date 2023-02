許斐剛原作によるTVアニメ「新テニスの王子様」とサンリオキャラクターズとのコラボグッズ第2弾が、ナタリーストアに登場した。

新グッズには、第1弾と同じく総勢36キャラクターのファンシーなイラストを使用。「新テニスの王子様」からは青学、不動峰、聖ルドルフ、山吹、氷帝、六角、立海、比嘉、四天宝寺のメンバー、サンリオキャラクターズからはハローキティ、バッドばつ丸、ポチャッコ、けろっぴ、タキシードサム、マイメロディ、ポムポムプリン、クロミ、コロコロクリリンが登場した。新グッズのラインナップはアクリルキーホルダー、アクリルスタンド、A6クリアファイルセットの3種類。アクリルキーホルダーには1人ずつキャラクターの名前がデザインされたほか、アクリルスタンドはメモや写真などを挟めるクリップ付きの仕様となった。

予約期間は本日2月13日から27日まで。商品は3月下旬から4月上旬にかけて順次出荷される。なお第1弾のグッズも現在再販中のため、気になる人はお見逃しなく。

