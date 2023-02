LAPONEエンタテインメントから新グループ・DXTEEN(ディエックスティーン)のデビューが決定。5月10日にデビューシングル「Brand New Day」をリリースする。

DXTEENのデビューは本日2月13日に東京都内で行われた記者会見で発表された。この会見にはメンバーのほか先輩グループのJO1リーダーの與那城奨、INIリーダーの木村柾哉も登壇し、後輩たちにエールを送った。

DXTEENのメンバーは大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で、リーダーは谷口が務める。大久保、寺尾、平本、福田は「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に参加し、その後LAPONEエンタテインメントの練習生・LAPONE BOYSとして活動していた。

グループ名の「DXTEEN」は「DREAM X TEEN」を表し、「夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(Teen)の“無限な可能性”」を表現しているとのこと。時間が経ち成長しても夢見る“青春心”を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。

デビューシングルの表題曲「Brand New Day」は最初の一歩を踏み出す高揚感をレトロポップなサウンドに乗せて描いたナンバー。DVD付きの初回限定盤A、初回限定盤BとCDのみの通常盤の3仕様でリリースされ、このうち初回限定盤AのカップリングにはJO1の川尻蓮が振付を手がけたヒップホップナンバー「Sail Away」が収録される。シングルの予約受付は3月8日にスタートする。

また3月8日にはファンクラブ会員を対象としたプレデビューイベントの開催も決定した。申込方法などの詳細は公式サイトで確認を。

DXTEEN「Brand New Day」収録内容

初回限定盤A

CD

01. Brand New Day

02. Unlimit

03. Sail Away

04. Sail Away(Instrumental)

DVD

・DXTEENの旅6”(たびログ)#1

初回限定盤B

CD

01. Brand New Day

02. Unlimit

03. Come Over

04. Come Over(Instrumental)

DVD

・DXTEENの旅6”(たびログ)#2

通常盤

CD

01. Brand New Day

02. Unlimit

03. Brand New Day(Instrumental)

04. Unlimit(Instrumental)