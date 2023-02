Aile The Shotaのオーガナイズイベント、向井太一とillmoreがゲスト出演

Aile The Shotaが2023年4月7日(金)に大阪BIGCATで開催する2度目となるオーガナイズイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」のゲストに、向井太一とillmoreの出演が発表された。

関連記事:Aile The Shotaが語る、感情と本能が突き動かす、緻密なサウンドメイキング

2023年1月にデビュー1周年記念シングル「Yumeiro」がiTunes R&B/ソウルチャートで1位を獲得、Grooving jamやKOBE MELLOW CRUISEといった、R&B/HIP HOPフェスへの出演も発表され、音楽シーンでの注目度が益々高まっているAile The Shota。前回eillと春野をゲストに迎えた渋谷Spotify O-EAST公演のチケットは完売しており、今回のイベント開催に向けAile The Shotaは「大阪BIGCATにて、最高に甘く幸せなひとときにご招待します。2回目となる”Place of Mellow”、尊敬してやまない大好きなお2人と共に、Mellowな空間を繋ぎます。そこにしかない特別な夜を是非」と語っている。

チケットは、現在Aile The Shota fanclubとBMSG運営のファンコミュニティ Architect限定の先行予約受付中。

<イベント情報>

Place of Mellow organized by Aile The Shota

2023年4月7日(金)大阪 BIGCAT

開場:18:00 / 開演:19:00

出演:Aile The Shota / 向井太一 / illmore

チケット:Aile The Shota fanclub・BMSG B-Town Architect先行予約

受付期間 2月12日(日)18:00〜19日(日)23:59 ※抽選

料金 ¥6000(税込) 整理番号付 / 全自由 ※ドリンク代別

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜 11:00~18:00)

https://kyodo-osaka.co.jp/

【チケット先行予約】※抽選

2月12日(日)18:00〜19日(日)23:59

▼Aile The Shota fanclub ※fanclub会員先行予約受付中

https://ailetheshota.tokyo/fanclub/

▼B-Town | Official Fan Community ※Architect会員先行予約受付中

https://community.camp-fire.jp/projects/view/329905