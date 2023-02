「アイドルマスター」シリーズの合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」が、2月11日、12日の2日間にわたり東京・東京ドームで開催された。本記事ではDAY2公演の模様をレポートする。

予想もつかないコラボや選曲が次々披露され、歓喜の渦に包まれた「アイマスMOIW!!!!! 2023」DAY1。DAY2では出演者の顔ぶれが変わるとあって、“プロデューサー”たちはこの日も期待を抱えて東京ドームに集まった。今回のライブからマスクを着用した大声での歓声・応援が許可されたとあって、プロデューサーたちは開演前に読み上げられる協賛企業名から早くも大合唱。音無小鳥ら事務員たちがスクリーンに登場して注意事項を呼びかけると、緑のペンライトを振りながら元気いっぱいに返事をした。

2日目の幕開けを飾ったのはシャイニーカラーズの「シャイノグラフィ」。「Flyers!!!」や「BEYOND THE STARLIGHT」では盛大なコールが響き、最初のMCを担ったシンデレラガールズの面々も「返事が返ってくる!」と満面の笑顔を見せる。天海春香役の中村繪里子、如月千早役の今井麻美、星井美希役の長谷川明子による「ヒカリのdestination」を皮切りに、3組の双子が揃った「O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!」、各ブランドを叫ぶコール&レスポンスがお祭りムードいっぱいの「あんきら!?狂騒曲」と、この日もブランドの垣根を超えたパフォーマンスでプロデューサーたちに休ませる暇を与えない。Café Paradeは「ラブ・ボナペティート」「Pavé Étoiles」に続けて参加し、かわいさとカッコよさの両面をアピールしてみせた。

シンデレラガールズがトロッコに乗りながらタオルを振り回し、「太陽キッス」で会場を盛大に盛り上げたのち、次のMCを担ったのはシャイニーカラーズ。「響かせよう あの空の向こうまで!」と、ライブ前にやるという円陣をステージで披露すると、次のブロックを“みんな元気!!!!!”メドレーだと紹介する。「キラメキラリ(Long Intro Ver.)」から始まったメドレーでは、「Study Equal Magic!」「学祭革命夜明け前」など、まさに元気いっぱいな曲を連発。「恋のHamburg♪」では信玄誠司役の増元拓也が「ハンバーーーーグ!!」と叫んで強いインパクトを残した。そんなSideMメンバーのMCでは、秋月涼役の三瓶由布子が「今日は僕にとっても特別なライブです」と思い入れたっぷりに挨拶。その後の「♡Cupids!」では三瓶らF-LAGSの3人に秋月律子役の若林直美が加わり、秋月家の共演にひときわ大きな歓声が上がった。

テンションが高まり続ける会場のムードを一変させたのは、876プロ・日高愛の楽曲であるバラード「ALIVE」。今井、藤原肇役の鈴木みのり、桜守歌織役の香里有佐、緋田美琴役の山根綺が高い歌唱力で歌い上げると、会場は湧き上がるような拍手に包まれた。さらにこの日はスペシャルゲストとして、961プロダクションからZWEIGLANZも登場。玲音役の茅原実里と詩花役の高橋李依は、炎が吹き上がるステージで「アライアンス・スターダスト」を熱唱すると、「961プロフェスがやりたいです!」と野望も宣言してみせた。ZWEIGLANZと765プロオールスターズがステージに揃い、ライバルとは言いつつも和気あいあいとMCを繰り広げた後、続いてのブロックは妖艶な「レッド・ソール(Long Intro Ver.)」でスタート。アンティーカ、Dimension-3、シーズらがバトンをつなぐようにクールな楽曲を畳みかけ、多彩なアイドルたちの魅力を見せつけた。

ミリオンライブ!のMCでは、2月12日生まれの横山奈緒の誕生日をみんなでお祝い。「あなたにとってミリオンライブ!とは?」という話題では、奈緒役の渡部優衣が「家族!」と答えて会場を沸かせた。ライブもクライマックスが近付く中、最終ブロックでは765プロオールスターズの「Yes! Party Time!!」にプロデューサーたちもフルスロットル。菊地真役の平田宏美、二宮飛鳥役の青木志貴、桐生つかさ役の河瀬茉希、星輝子役の松田颯水、白瀬咲耶役の八巻アンナによる「MOON NIGHTのせいにして」では、「おいで」と誘いかけるフレーズでひときわ大きな歓声が上がった。大盛り上がりのブロックの最後に披露されたのは、765プロオールスターズの「Destiny」。この2日間、そしてこれまでの「アイマス」の歩みが思い起こされるような楽曲がプロデューサーたちの涙を誘った。

「CRYST@LOUD」で本編の幕を下ろしたものの、アンコールの声に応えて再びステージに揃った全57人の出演者。中村が「この曲をプロデューサーさんに一緒に歌ってほしいんです!」と呼びかけ、客席の電気が一斉に明るくなると、会場の全員で「M@STERPIECE」を大合唱する。歌い終えた中村が「これからも、アイマスですよー!」と叫ぶと、プロデューサたちは大きな声で「アイマスー!」と続け、ライブは大団円。最後まで残った中村と今井が力強くハグをしてステージを去った後、プロデューサーたちの盛大な一本締め、そして嵐のような拍手によって、2日間にわたるライブは幕を下ろした。

「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」DAY2セットリスト

1. シャイノグラフィ / シャイニーカラーズ

2. Growing Smiles! / SideM

3. Flyers!!! / ミリオンライブ!

4. BEYOND THE STARLIGHT / シンデレラガールズ

5. Happy! / 765プロオールスターズ

MC / シンデレラガールズ

6. ヒカリのdestination / 中村繪里子、今井麻美、長谷川明子

7. O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! / miroir(立花日菜・長江里加)、下田麻美、黒木ほの香、前川涼子

8. あんきら!?狂騒曲 / HappyHappyTwin(五十嵐裕美・松嵜麗)、斉藤佑圭、渡部優衣、F-LAGS(三瓶由布子・比留間俊哉・浦尾岳大)、イルミネーションスターズ(関根瞳・峯田茉優)、希水しお

9. ラブ・ボナペティート / アルストロメリア(黒木ほの香・前川涼子・芝崎典子)、浅倉杏美、釘宮理恵、Café Parade(狩野翔・児玉卓也・小林大紀)

10. Pavé Étoiles / Café Parade(狩野翔・児玉卓也・小林大紀)、アンティーカ(礒部花凜・菅沼千紗・八巻アンナ・希水しお・結名美月)

11. 太陽キッス / シンデレラガールズ

MC / シャイニーカラーズ

12. キラメキラリ(Long Intro Ver.) / 仁後真耶子、松嵜麗、中村温姫、狩野翔、黒木ほの香

13. きゅんっ!ヴァンパイアガール / 藍原ことみ、菅沼千紗、芝崎典子

14. Treasure☆ / 閃光☆HANABI団(駒形友梨・浜崎奈々・渡部優衣・大関英里)、F-LAGS(三瓶由布子・比留間俊哉・浦尾岳大)

15. Study Equal Magic! / 長谷川明子、五十嵐裕美、前川涼子

16. ココロ☆エクササイズ / 小市眞琴、斉藤佑圭、浜崎奈々、FRAME(熊谷健太郎・濱健人・増元拓也)、峯田茉優、紫月杏朱彩

17. 恋のHamburg♪ / 大関英里、増元拓也、礒部花凜

18. 学祭革命夜明け前 / 沼倉愛美、河瀬茉希、中村温姫、児玉卓也、小林大紀

19. 虹色ミラクル(Short Intro Ver.) / シャイニーカラーズ

MC / SideM

20. バーニン・クールで輝いて(Long Intro Ver.) / ミリオンライブ!

21. Friendly Smile / 長谷川明子、原紗友里、峯田茉優

22. Plus 1 Good Day! / FRAME(熊谷健太郎・濱健人・増元拓也)、小市眞琴、生田輝、駒形友梨、平山笑美、関根瞳、紫月杏朱彩

23. ♡Cupids! / F-LAGS(三瓶由布子・比留間俊哉・浦尾岳大)、若林直美

24. ALIVE / 今井麻美、鈴木みのり、香里有佐、山根綺

25. アライアンス・スターダスト / ZWEIGLANZ(茅原実里・高橋李依)

MC / 765プロオールスターズ、ZWEIGLANZ

26. レッド・ソール(Long Intro Ver.) / Flamme Martini(河瀬茉希・原田彩楓・松田颯水・鈴木みのり)、末柄里恵、高橋ミナミ、山根綺、茅原実里

27. dans l′obscurité(Long Intro Ver.) / Chrono-Lexica(斉藤佑圭・中村温姫・阿部里果)、アンティーカ(礒部花凜・菅沼千紗・八巻アンナ・希水しお・結名美月)

28. 純白トロイメライ / アンティーカ(礒部花凜・菅沼千紗・八巻アンナ・希水しお・結名美月)、Dimension-3(藍原ことみ・青木志貴)

29. バベル / Dimension-3(藍原ことみ・青木志貴)、シーズ(紫月杏朱彩・山根綺)

30. Fly and Fly / シーズ(紫月杏朱彩・山根綺)、ZWEIGLANZ(茅原実里・高橋李依)

31. オーバーマスター / Threat Sign(原紗友里・小市眞琴・生田輝)、長谷川明子、沼倉愛美

32. Raise the FLAG / SideM

MC / ミリオンライブ!

33. Yes! Party Time!! / 765プロオールスターズ

34. Happy Funny Lucky / イルミネーションスターズ(関根瞳・峯田茉優)、HappyHappyTwin(五十嵐裕美・松嵜麗)、miroir(立花日菜・長江里加)

35. Bet your intuition! / 4 Luxury(香里有佐・末柄里恵・平山笑美・高橋ミナミ)、Flamme Martini(河瀬茉希・原田彩楓・松田颯水・鈴木みのり)

36. SWEET♡STEP(Long Intro Ver.) / SideM

37. MOON NIGHTのせいにして / 平田宏美、青木志貴、河瀬茉希、松田颯水、八巻アンナ

38. 花ざかりWeekend✿ / 4 Luxury(香里有佐・末柄里恵・平山笑美・高橋ミナミ)、若林直美、原田彩楓、芝崎典子

39. 待ち受けプリンス / 釘宮理恵、miroir(立花日菜・長江里加)、小林大紀、関根瞳、結名美月

40. 咲くは浮世の君花火 / 閃光☆HANABI団(駒形友梨・浜崎奈々・渡部優衣・大関英里)、下田 麻美、Threat Sign(原紗友里・小市眞琴・生田輝)、FRAME(熊谷健太郎・濱健人・増元拓也)

41. Destiny / 765プロオールスターズ

MC / FIVE STARS!!!!!、ZWEIGLANZ

42. CRYST@LOUD / FIVE STARS!!!!!、ZWEIGLANZ

MC / FIVE STARS!!!!!、ZWEIGLANZ

43. M@STERPIECE / FIVE STARS!!!!!、ZWEIGLANZ

※高橋ミナミの髙ははしごだかが正式表記。

(c)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (c)Bandai Namco Entertainment Inc.