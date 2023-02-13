ロサンゼルス・エンゼルス 最新情報
※日本時間2月13日時点
公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継！
先発投手
31タイラー・アンダーソン（Tyler Anderson）
47グリフィン・キャニング（Griffin Canning）
78デービス・ダニエル（Davis Daniel）
32タッカー・デービッドソン（Tucker Davidson）
48リード・デトマーズ（Reid Detmers）
43パトリック・サンドバル（Patrick Sandoval）
63チェイス・シルセス（Chase Silseth）
ホセ・ソリアーノ（Jose Soriano）
54ホセ・スアレス（Jose Suarez）
救援投手
51ハイメ・バリア（Jaime Barria）
53カルロス・エステベス（Carlos Estevez）
ジャスティン・ガーザ（Justin Garza）
46ジミー・ハーゲット（Jimmy Herget）
コルトン・イングラム（Kolton Ingram）
28アーロン・ループ（Aaron Loup）
68ホセ・マルテ（Jose Marte）
65ホセ・キハダ（Jose Quijada）
73クリス・ロドリゲス（Chris Rodriguez）
52ライアン・テペラ（Ryan Tepera）
60アンドリュー・ワンツ（Andrew Wantz）
57ザック・ワイス（Zack Weiss）
捕手
14ローガン・オホッピー（Logan O'Hoppe）
33マックス・スタッシ（Max Stassi）
21マット・サイス（Matt Thaiss）
二刀流
17大谷翔平（Shohei Ohtani）
内野手
23ブランドン・ドルーリー（Brandon Drury）
22デビッド・フレッチャー（David Fletcher）
6アンソニー・レンドーン（Anthony Rendon）
2ルイス・レンヒーフォ（Luis Rengifo）
13リバン・ソト（Livan Soto）
38マイケル・ステファニック（Michael Stefanic）
10ジオ・ウルシェラ（Gio Urshela）
4アンドリュー・べラスケス（Andrew Velazquez）
20ジャレッド・ウォルシュ（Jared Walsh）
外野手
7ジョー・アデル（Jo Adell）
16ミッキー・モニアック（Mickey Moniak）
8ブレット・フィリップス（Brett Phillips）
12ハンター・レンフロー（Hunter Renfroe）
27マイク・トラウト（Mike Trout）
3テイラー・ウォード（Taylor Ward）
契約情報
――――――契約日（再契約含む）。球団公式サイトより
1/9 ブレット・フィリップス（Brett Phillips）
12/22 ブランドン・ドルーリー（Brandon Drury）
12/5 カルロス・エステべス（Carlos Estevez）
11/22 ハンター・レンフロー（Hunter Renfroe）
11/18 ジオ・ウルシェラ（Gio Urshela）
11/16 タイラー・アンダーソン（Tyler Anderson）