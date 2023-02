THE LAST ROCKSTARSのデビューツアー「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」が、2月10日(現地時間)にアメリカ・ロサンゼルスのHollywood Palladiumにてファイナルを迎えた。

THE LAST ROCKSTARSはYOSHIKI(Dr, Piano / X JAPAN)、HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、VAMPS)、SUGIZO(G / LUNA SEA、X JAPAN)、MIYAVI(G)からなるロックバンド。2022年11月に始動を発表し、同年末には「NHK紅白歌合戦」でセンセーショナルなパフォーマンスを披露したことも記憶に新しい。先月末に有明アリーナと東京ガーデンシアターでの国内公演を成功に終え渡米した彼らは、ニューヨークでの2DAYSライブを開催したのちロサンゼルスへ。このロサンゼルス公演の模様は国内の映画館でのライブビューイングに加え、ライブ配信プラットフォーム「Veeps」でも生配信され、世界中のファンが4人のステージを見届けた。

ライブで彼らは1stシングル「THE LAST ROCKSTARS」をはじめ、日本公演でも披露した「Here's The Love」「Up And Down」「Shine」といったオリジナル曲に加え、X JAPAN「BORN TO BE FREE」、L'Arc-en-Ciel「HONEY」といったメンバーが所属するバンドの楽曲を新たなアレンジでパフォーマンス。さらにYOSHIKIがドラムソロのあとに急遽X JAPANの「ENDLESS RAIN」を演奏するサプライズもあり、会場は大盛り上がりとなった。

THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」2023年2月10日 Hollywood Palladium セットリスト

01. THE LAST ROCKSTARS

02. 6 or 9

03. Messiah

04. Here's The Love

05. Beneath The Skin

~SUGIZO×MIYAVI Guitar Battle~

~SUGIZO Violin solo~

06. Folly

~MIYAVI Acoustic Guitar solo~

07. Hallelujah

~YOSHIKI Drum solo~

~YOSHIKI Piano solo~

08. BORN TO BE FREE

09. HONEY

10. Up And Down

11. Bang!

12. Red Swan

13. PSYCHO LOVE

<アンコール>

14. Shine

15. THE LAST ROCKSTARS