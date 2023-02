セリエA第22節の3試合が11日に行われた。

敵地でレッチェと対戦したローマは、開始7分にコーナーキックで失点。ロジェール・イバニェスのオウンゴールと記録された。ローマは17分、相手のハンドで獲得したPKをパウロ・ディバラが沈め、試合を振り出しに戻す。

ローマはその後、タミー・アブラハムに3度の決定機が訪れるが、いずれも相手GKウラディミーロ・ファルコーネの好セーブに阻まれる。ローマは最後まで次の1点が遠く、手痛い1-1のドローに終わった。

チャンピオンズリーグ出場権を争うラツィオとアタランタの上位直接対決は、序盤からアタランタが何度もゴール前へと迫る展開に。ラツィオのGKイヴァン・プロヴェデルの好セーブ連発もむなしく、23分にアウェイチームがダヴィデ・ザッパコスタの見事なコントロールショットで先制する。

1点ビハインドで折り返したラツィオが好機を生かせないでいると、65分にアタランタが追加点を獲得。相手のミスパスからカウンターに転じ、最後はアデモラ・ルックマンの折り返しをラスムス・ホイルンドが押し込んだ。2-0で勝利したアタランタは3位に浮上した。

エンポリvsスペツィアは、21分に相手の決定機を手で阻止したエンポリのファビアーノ・パリージが一発退場。スペツィアはこの場面で獲得したPKを相手GKグリエルモ・ヴィカーリオに止められたものの、相手選手のボックス侵入でPKやり直しとなり、今度はダニエレ・ヴァルデがしっかりと決めて先制に成功する。さらに31分、ヴァルデが豪快なミドルシュートを突き刺してリードを広げる。

2点リードで折り返したスペツィアだったが、49分にサルヴァトーレ・エスポージトが2枚目のイエローカードを受け取り退場。試合は10人対10人の戦いになる。

攻勢を強めるエンポリは、71分にニコロ・カンビアーギが1点を返す。そして試合終了間際の後半アディショナルタイム4分、新加入のエマヌエル・ヴィニャートがボレーシュートを突き刺し、エンポリが土壇場で試合を振り出しに戻した。エンタメ要素が詰め込まれた一戦は、2-2のドローで勝ち点「1」ずつを分け合った。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■セリエA第22節

▼2月10日(金)

ミラン 1-0 トリノ

▼2月11日(土)

エンポリ 2-2 スペツィア

レッチェ 1-1 ローマ

ラツィオ 0-2 アタランタ

▼2月12日(日)

20:30 ウディネーゼ vs サッスオーロ

23:00 ボローニャ vs モンツァ

26:00 ユヴェントス vs フィオレンティーナ

28:45 ナポリ vs クレモネーゼ

▼2月13日(月)

26:30 ヴェローナ vs サレルニターナ

28:45 サンプドリア vs インテル

※キックオフ時刻は日本時間

◆■暫定順位表

1位 ナポリ(56/+36)

2位 インテル(43/+15)

3位 アタランタ(41/+17)

4位 ローマ(41/+10)

───────CL出場圏───────

5位 ミラン(41/+8)

───────EL出場圏───────

6位 ラツィオ(39/+18)

───────ECL出場圏───────

7位 トリノ(30/-1)

8位 ウディネーゼ(29/+5)

9位 ボローニャ(29/-3)

10位 エンポリ(27/-7)

11位 モンツァ(26/-3)

12位 ユヴェントス(26/+16)

13位 フィオレンティーナ(24/-5)

14位 レッチェ(24/-3)

15位 サッスオーロ(23/-7)

16位 サレルニターナ(21/-16)

17位 スペツィア(19/-18)

───────自動降格圏───────

18位 ヴェローナ(14/-14)

19位 サンプドリア(10/-26)

20位 クレモネーゼ(8/-22)

【ハイライト】動画レッチェ 1-1 ローマ