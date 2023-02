THE LAST ROCKSTARS、ツアーファイナルLA公演で圧巻のパフォーマンス

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSの初ライブ『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo – New York – Los Angeles』のツアーファイナルとなるLA公演が米・現地時間2月10日(金)、Hollywood Palladiumで開催された。オフィシャルレポートを掲載する。

先月末、有明アリーナ、東京ガーデンシアターにて本ツアーが開幕。日本公演の熱が冷めやらぬまま、今月3日、4日には、NY公演を大盛況に終わらせ、いよいよツアーファイナルとなるLA公演がスタート。4日のNY公演と、10日のLA公演はチケットがすべて完売したことから、3日のNY公演が追加されるほど、世界各国から大きな反響があり、最終日となったLA公演では、日本でのライブビューイングに加え、Veepsのプラットフォームを通じて、ライブストリーミングでの生配信を実施。彼らの熱いライブが全世界へ向けて届けられた。

ライブでは、ファーストシングルとして全世界リリースした「THE LAST ROCKSTARS」や、ティザーのみ解禁されている「PSYCHO LOVE」の他、未発表の新曲「Heres The Love」「Up And Down」「Shine」など15曲をパフォーマンス。「BORN TO BE FREE」「HONEY」など、X JAPANやL'Arc〜en〜Cielのカバー曲のオリジナルアレンジバージョンも披露し、観客たちを熱狂の渦に巻き込んだ。

この日YOSHIKIは、ドラムソロ後に急遽「Endless Rain」を演奏。最終公演ならではのサプライズに、会場は一体となり大合唱が起こった。さらに、YOSHIKIが「Make some noise!」と大声で叫び会場を煽ると、興奮した観客たちが大歓声を上げる場面も。

また、楽曲の世界観を表現するLEDビジョンによる美しい映像や、特効やレーザー、炎、スモークなどの大迫力の演出を連発し、THE LAST ROCKSTARS初となる海外ライブを華やかに盛り上げた。

昨年11月にバンド結成を発表してから3カ月足らずで海外公演を大成功させたTHE LAST ROCKSTARS。彼らの世界への挑戦はまだ始まったばかりだ。

『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo – New York – Los Angeles』

2月10日LA公演セットリスト

1. THE LAST ROCKSTARS ※新曲

2. 6 or 9

3. Messiah ※新曲

4. Heres The Love ※新曲

5. Beneath The Skin

-SUGIZO×MIYAVI Guitar Battle

-SUGIZO Violin solo

6. Folly ※新曲

-MIYAVI Acoustic Guitar solo

7. Hallelujah ※新曲

-YOSHIKI Drum solo

-YOSHIKI Piano solo

8. BORN TO BE FREE

9. HONEY

10. Up And Down ※新曲

11. Bang!

12. Red Swan

13. PSYCHO LOVE ※新曲

-Encore-

14. Shine ※新曲

15. THE LAST ROCKSTARS ※新曲

THE LAST ROCKSTARS Official Site:https://thelastrockstars.net