プレミアリーグ第23節の7試合が現地時間11日に各地で開催された。

前節エヴァートンに敗れた首位アーセナルは、ホームで7位ブレントフォードと対戦。互いに多くのチャンスを作り合う展開となった一戦は66分にスコアが動く。マルティン・ウーデゴーアとの連携で右サイドを突破したブカヨ・サカの折り返しに、ファーサイドでレアンドロ・トロサールが合わせアーセナルが先制に成功。トロサールは移籍後初ゴールとなった。しかし74分、セットプレーの混戦からイヴァン・トニーがヘディングシュートを叩き込みブレントフォードが試合を振り出しに戻す。その後ホームチームは猛攻を仕掛けるも、勝ち越し点を奪うことはできず、試合は1-1で終了。アーセナルはホームで手痛いドローとなった。

9位チェルシーは、17位に低迷するウェストハムの本拠地に乗り込んだ。試合の主導権を握ったチェルシーは16分、敵陣左サイドでボールを受けたエンソ・フェルナンデスがゴール前に柔らかいクロスを送ると、走り込んだジョアン・フェリックスが右足で流し込みネットを揺らした。J・フェリックスはチェルシー加入後初ゴールとなった。ウェストハムの反撃は28分、右サイドからのクロスを中央でジャロッド・ボーウェンが逸らし、ファーサイドに走り込んだエメルソン・パルミエリが押し込み試合を振り出しに戻した。その後は互いにチャンスを作り合うも勝ち越し点は生まれず、試合は1-1で終了。チェルシーは3戦連続、ウェストハムは2戦連続ドローとなった。

5位のトッテナムは敵地で14位のレスターと対戦。14分に右CKの流れからロドリゴ・ベンタンクールの得点で先制したトッテナムだったが、23分にナンパリス・メンディ、25分にはジェームズ・マディソンにゴールを奪われあっという間に逆転を許す。さらに前半アディショナルタイムにはケレチ・イヘアナチョがボックス手前から見事なコントロールショットを沈め、レスターがリードを2点に広げた。後半、反撃に出たトッテナムだがなかなか決定的なチャンスを作ることができず、81分にはハーヴェイ・バーンズにダメ押し点を献上。試合は4-1で終了し、レスターがリーグ戦連勝を飾った。対するトッテナムは3戦ぶりの黒星となっている。

日本代表FW三笘薫所属の6位ブライトンは敵地で12位クリスタル・パレスと対戦。63分にソリー・マーチのゴールで先制するも、直後に同点弾を献上し1-1のドロー決着に終わった。なお、三笘はフル出場を果たしている。そのほか、4位ニューカッスルは19位ボーンマスと1-1の引き分け。フルアムやウルヴァーハンプトン(ウルブス)は勝利を収めている。

プレミアリーグ第23節の結果は以下の通り。

■プレミアリーグ第23節・試合結果

▼11日開催

ウェストハム 1-1 チェルシー

フルアム 2-0 ノッティンガム・フォレスト

レスター 4-1 トッテナム

アーセナル 1-1 ブレントフォード

クリスタル・パレス 1-1 ブライトン

サウサンプトン 1-2 ウルヴァーハンプトン

ボーンマス 1-1 ニューカッスル

▼12日開催

リーズ vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs アストン・ヴィラ

リヴァプール vs エヴァートン