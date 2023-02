「アイドルマスター」シリーズの合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」が、2月11日、12日の2日間にわたり東京・東京ドームで開催。本記事ではDAY1公演の模様をレポートする。

2015年に埼玉・ベルーナドーム(旧西武プリンスドーム)で行われた「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015」から、約8年ぶりの実施となる「アイドルマスター」シリーズの合同ライブ。「アイマスMOIW!!!!! 2023」では、前回も登場した765プロオールスターズ、シンデレラガールズ、ミリオンライブ!に、SideM、シャイニーカラーズが新たに加わった全5ブランドが集結し、各ブランド、ユニットの垣根を越えたパフォーマンスを繰り広げた。

ライブはオープニング映像を挟んで、765プロオールスターズによる「THE IDOLM@STER」からスタート。シンデレラガールズが「Shine!!」、ミリオンライブ!が「Glow Map」、SideMが「DRIVE ALIVE」を畳みかける。シャイニーカラーズのメンバーで「Resonance⁺」を歌ったのち、765プロオールスターズのメンバー10人がステージに登場。今回のライブから声出しが解禁になったことを受けて、今井麻美は「オープニング映像での春香のあの言葉をみんなで言いたい!」と発案する。春香役・中村繪里子の「プロデューサーさん! この場所に連れてきてくださって本当にありがとうございます!」という言葉に続き、「ここはドームですよ、ドーム!」とみんなで叫ぶと、会場は大きな興奮に包まれた。

「夏にしましょー!」の声で始まったのは「夏時間グラフィティ」。SideMの楽曲を、ステージ中央に現れたストロベリーポップムーンの山崎はるか、田所あずさ、Machico、放課後クライマックスガールズの河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほの8人で披露する。続いてトロッコに乗った765プロオールスターズが、同じくSideMの楽曲「Reason!!」を観客に手を振りながら歌い上げる。それらを受け、SideMのメンバーは挨拶で、「765プロのみんな、ありがとうございます」と笑顔で返した。

四条貴音と豊川風花のデュエット曲「秘密のメモリーズ」を、浅倉杏美、平田宏美、松井恵理子、渕上舞、永井、涼本で歌唱。郁原ゆう、南早紀、小岩井ことりが歌う花咲夜の「百花は月下に散りぬるを(Long Intro Ver.)」では、花井美春、丸岡和佳奈が途中から加わり、扇子を手に持った繊細なダンスで魅了する。SideMのメンバーがトロッコに乗って「エージェント夜を往く」を拳を振り上げながら歌うと、会場の温度は上昇。シャイニーカラーズの挨拶では、「初めてプロデューサーさんの声を聞いた」というユニット・ノクチルに対し、観客から「ノクチル」コールが起きる場面も見られた。

メドレーコーナーも展開され、寺島拓篤と中村が「GO MY WAY!!」、長島光那、涼本、若林直美、幸村恵理がSideMの楽曲「JOKER↗︎オールマイティ」をお届け。和久井優、長谷川明子、Machico、岡咲美保はムードたっぷりに「I'm so free! 」を、釘宮理恵、松井恵理子、南早紀、土屋李央はキュートに「ラ♥ブ♥リ♥(Long Intro Ver.)」を、仁後真耶子と堀江瞬は「Get lol! Get lol! SONG」を息ぴったりに披露した。観客からは大きな歓声が上がった。

ライブは後半戦に。「Dye the sky.」を今井、福原綾香、田所が感情たっぷりに力強く歌唱すると、会場からも呼応するように声が発せられた。シャイニーカラーズのメンバーによる「ハイファイ☆デイズ」がトロッコ上で披露されると、会場はオレンジ色のペンライトに染まり、最高潮の盛り上がりを見せる。「Transcending The World(Long Intro Ver.)」では炎が飛び出す演出とともに、サイバーグラスの田辺留依、長島光那、DRAMATIC STARSの仲村宗悟、Jupiterの神原大地、寺島が出現。そこに後からストレイライトの田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香も加わり、ラップを交えながら見事に歌いこなす。「Tulip(Long Intro Ver.)」は、神原、堀江、高塚智人、矢野奨吾、古畑恵介、宮崎雅也、大塚剛央が歌唱を担当。男性ボーカルならではの表現と艶っぽさで観客の心を掴んだ。

2020年7月に15周年を迎えた「アイドルマスター」シリーズ。ラストは総勢54人のFIVE STARS!!!!!が、15周年記念の衣装を着用して登場し、新曲「CRYST@LOUD」を思いを込めて届ける。アンコールでは「アイ MUST GO!」をFIVE STARS!!!!!で合唱。最後に中村が「本日は精一杯のプロデュース、本当にありがとうございました!」とファンにメッセージを伝え、観客からの大歓声に包まれながら、ライブは締めくくられた。

「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」DAY1セットリスト

1.THE IDOLM@STER / 765プロオールスターズ

2.Shine!! / シンデレラガールズ

3.Glow Map / ミリオンライブ!

4.DRIVE A LIVE / SideM

5.Resonance⁺ / シャイニーカラーズ

MC / 765プロオールスターズ

6.ビーチブレイバー放課後クライマックスガールズ(河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほ)、沼倉愛美、東山奈央、黒沢ともよ、Beit(堀江瞬、高塚智人)

7.ドレミファクトリー! / U149(今井麻夏、黒沢ともよ、集貝はな)、仁後真耶子、下田 麻美、TIntMe!(稲川英里・原嶋あかり・渡部恵子)、もふもふえん(矢野奨吾・古畑恵介)、河野ひより

8.はるかぜバトン / もふもふえん(矢野奨吾、古畑恵介)、Cleasky(角元明日香、桐谷蝶々)

9.shiny smile / Cleasky(角元明日香・桐谷蝶々)、ノクチル(和久井優、土屋李央、田嶌紗蘭、岡咲美保)

10.夏時間グラフィティ / ストロベリーポップムーン(山崎はるか・田所あずさ、Machico)、放課後クライマックスガールズ(河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほ)

11.Reason!! / 765プロオールスターズ

MC / SideM

12.虹色letters / Cleasky(角元明日香、桐谷蝶々)、白石晴香、田嶌紗蘭

13.僕らだけの未来の空 / ノクチル(和久井優・土屋李央・田嶌紗蘭・岡咲美保)、Triad Primus(福原綾香、松井恵理子、渕上舞)

14.秘密のメモリーズ / 浅倉杏美、平田宏美、松井恵理子、渕上舞、永井真里子、涼本あきほ

15.Arrive You ~それが運命でも~ / TIntMe!(稲川英里、原嶋あかり、渡部恵子)、U149(今井麻夏、黒沢ともよ、集貝はな)

16.百花は月下に散りぬるを(Long Intro Ver.) / 花咲夜(郁原ゆう・南早紀・小岩井ことり)、花井美春、丸岡和佳奈

17.Gaze and Gaze / フォーリンシーサイド(東山奈央、花井美春)、和久井優、土屋李央

18.エージェント夜を往く / SideM

MC / シャイニーカラーズ

19.GO MY WAY!! / 中村繪里子、寺島拓篤

20.JOKER↗︎オールマイティ / 若林直美、長島光那、涼本あきほ、幸村恵理

21.I'm so free! / 長谷川明子、Machico、和久井優、岡咲美保

22.ラ♥ブ♥リ♥(Long Intro Ver.) / 釘宮理恵、松井恵理子、南早紀、土屋 李央

23.Get lol! Get lol! SONG / 仁後真耶子、堀江瞬

24.絶対正義 EVERY DAY / 稲川英里、仲村宗悟、河野ひより

25.スパイスパラダイス / 寺島拓篤、放課後クライマックスガールズ(河野ひより・白石晴香・永井真里子・丸岡和佳奈・涼本あきほ)/田中有紀

26.Let's get a chance / ミリオンライブ!

MC / シンデレラガールズ

27.ABSOLUTE RUN!!! / ストロベリーポップムーン(山崎はるか・田所あずさ・Machico)、白石晴香、丸岡和佳奈、田嶌紗蘭、岡咲美保

28.BRAND NEW FIELD / Jupiter(寺島拓篤、神原大地)、長谷川明子、沼倉愛美

29.Dye the sky. / 今井麻美、福原綾香、田所あずさ

30.流れ星キセキ(Long Intro Ver.) / 中村繪里子、山崎はるか、仲村宗悟

31.ハイファイ☆デイズ / シャイニーカラーズ

32.True Horizon / 仲村宗悟、寺島拓篤、伊瀬結陸

MC / ミリオンライブ!

33.FairyTaleじゃいられない / シンデレラガールズ

34.We're the one / C.FIRST(伊瀬結陸、宮崎雅也、大塚剛央)、平田宏美、北原沙弥香、和久井優

35.Transcending The World(Long Intro Ver.) / ストレイライト(田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香)、サイバーグラス(長島光那・田辺留依)、DRAMATIC STARS(仲村宗悟)、Jupiter(寺島拓篤・神原大地)

36.Needle Light / サイバーグラス(長島光那・田辺留依)、若林直美

37.Platinum MASK / Beit(堀江瞬・高塚智人)、エルドリッチ・ロアテラー(千菅春香・桜咲千依)、郁原ゆう、小岩井ことり

38.アンデッド・ダンスロック / エルドリッチ・ロアテラー(千菅春香・桜咲千依)、浅倉杏美、平田宏

39.Tulip(Long Intro Ver.) / 神原大地、堀江瞬、高塚智人、矢野奨吾、古畑恵介、宮崎雅也、大塚剛央

40.Trancing Pulse(Long Intro Ver.) / Triad Primus(福原綾香・松井恵理子・渕上舞)、C.FIRST(伊瀬結陸・宮崎雅也・大塚剛央)、ストレイライト(田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香)

MC / FIVE STARS!!!!!

41.CRYST@LOUD / FIVE STARS!!!!!

MC・最後のご挨拶 / FIVE STARS!!!!!

42.アイ MUST GO! / FIVE STARS!!!!!

※宮崎雅也の崎はたつさきが正式表記。

(c)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM& (c)Bandai Namco Entertainment Inc.