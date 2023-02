SEVENTEEN・JEONGHAN「経験するうちに自然と慣れる」新生活が不安な10代にエール

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。2月8日(水)の放送では、リスナーから届いた相談にアドバイスしました。私は春から美容師見習いになります。新しい環境に慣れることができるのか、お客様と上手く接することができるのか、今からとても不安です。JEONGHAN先生からのアドバイスをいただきたいです。(18歳)JEONGHAN:十分悩んじゃうような内容ですね。でもこれは、いざ新しい環境に置かれたら慣れると思います。もちろん怒られることもあるし、ミスすることもあるだろうし、うまくもいくだろうし……たくさんのことを経験するでしょうけど、そうしているうちに自然と慣れるんじゃないかと思います。いざ慣れたら、性格もその仕事をするモードに変わるような場合をたくさん見てきたので、きっとうまくできるんじゃないかって思います。ミスをして怒られることもあると思いますけど、ガッカリするんじゃなくて一生懸命やれば、最終的な夢を叶えることができると思います。あまり不安に思わず勇気を出して何にでもぶつかってみたら、なんだってできると思います。なので、「こんなこともできないの!? なんでもできるさ!」と思って、しっかりと生活してくださったらいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★