「異性と遊びに行くか決められない」10代の相談に「相手は勘違いしてしまう」小林柊矢が歌詞で示した片思いの心情

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。2月8日(水)の放送では、シンガーソングライターの小林柊矢さんが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。異性と遊びに行くか決められないです! 夏から何回か遊んでる子で、向こうは気になってくれているみたいなんですが……・春からお互い離れ離れになってしまう・わたし自体恋愛するつもりがあまりない・単純にわたしがインドアでめんどくさいって感じで迷ってます……どうしよう!小林柊矢:たぶんこの子は片思いをされてる側だと思うんですけども、僕はする側しか経験したことがないので……(笑)。恋愛をするつもりがまったくないなら、あんまり遊ばないほうがいいかなと、相手側の気持ちになっちゃうと思いますね。やっぱり異性と遊ぶと“気があるのかな”って勘違いしてしまうのが男で、僕も何回勘違いしたかわからないですけど(笑)。なので、たくさん遊ばないほうがいいかなと思います。そして、今回選曲した「白いワンピース」なんですけど、これは片思いをしている男性の心情を綴った曲です。これを聴けば「こんなふうに私のことを思ってくれているんだ」と、なんとなく男子の気持ちがわかると思います。そしてぜひ、相手の方を連れて僕のライブにお越しください。いろんな曲がありますので、 また違った気持ちで相手の方を見られるかもしれません(笑)。ぜひライブにお越しください!今回、リスナーに届けた「白いワンピース」は、2月15日(水)リリースの1ST FULL ALBUM『柊』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★