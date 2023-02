all at onceが2ndアルバムリリース決定、丈青やKEN THE 390ら参加

all at onceが、4月12日(水)に2ndアルバム『The Greatest Day』を発売することを発表した。またアルバムに先行して3月15日(水)にタイトル曲「The Greatest Day」を配信リリースすることが決定した。

今年4月に活動3年目を迎えるall at onceは、昨年11月にDa-iCEの大野雄大をフィーチャリングで迎えて制作された楽曲「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」でアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマを担当。その経験を経て制作された今回のアルバムは、”聴く人の毎日に寄り添うアルバムにしたい”というテーマを掲げて制作され、より一層ボーカルデュオとしてのチャレンジを重ね、一緒に楽曲を制作するアーティスト、エンジニア、スタジオなど、全てにおいて前作以上にこだわり抜いた作品になっている。

【写真を見る】all at onceと大野雄大、名探偵コナンスペシャルステージ

中でも今作の目玉は、大野雄大に続くアーティストコラボ。アルバムタイトル曲「The Greatest Day」には日本を代表するインストジャズバンド・SOIL&”PIMP”SESSIONSのピアニスト・丈青が、そして今作の中で最もハードルの高い挑戦曲「myself feat. KEN THE 390」には日本のヒップホップシーンを牽引するラッパーの1人KEN THE 390が参加している。アルバムの初回限定盤のDVDには、昨年3月に開催された1stライブツアーから6曲の映像が収録されている。

また、4月15日(土)からは東名阪ツアー「all at once live tour 2023 ”The Greatest Day”」も開催が決定。ライブ空間にいる全ての人にとって”The Greatest Day=最高の1日”にしたい、という2人の想いがそのまま込められている。

なお、11日(土)のアニメ『名探偵コナン』でエンディング曲「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」が流れた直後の18時30分からall at onceの公式インスタグラムにて、2人がアルバム「The Greatest Day」について語るインスタライブの実施も予定している。リアルタイムでチェックできない人に向けてアーカイブも予定されているとのこと。

<リリース情報>

all at once

2nd Album『The Greatest Day』

2023年4月12日(水)発売

初回限定盤(CD+DVD)3500円+税 / JBCZ-9141

通常盤(CD)2500円+税 / JBCZ-9142

=CD収録曲=

1. Fanfare

2. デジャブ

3. RIVALS (アニメ「シュート!Goal to the Future」エンディングテーマ)

4. myself feat. KEN THE 390

5. 蒼空(映画「世の中にたえて桜のなかりせば」主題歌)

6. プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)(読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜よる6:00放送テレビアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ)

7. 風のしわざ

8. もういんじゃない

9. 記憶

10. The Greatest Day

=DVD収録曲(初回限定盤のみ)=

『all at once 1st live tour 2022 ”Fanfare-ファンファーレ-”』ライブ映像

1. 12cm

2. 23:59

3. 星合

4. Take mo Chance

5. マカロン

6. 蒼空

<ライブ情報>

all at once live tour 2023 ”The Greatest Day”

2023年4月15日(土)名古屋・SPADE BOX

2023年4月16日(日)大阪・Banana Hall

2023年4月22日(土)東京・Veats Shibuya

https://aao.beinggiza.com