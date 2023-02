すみっコと思いっきり遊ぼう！ 子ども向けプレイグラウンドが大阪にオープン♪

2023年4月17日(月)に開業予定の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」(大阪府門真市)3階に、『すみっコぐらし』の世界観を表現したプレイグラウンド「すみっコぐらしあそびスタジオ ららぽーと門真」がオープンする。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」。

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

2019年には、初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が、2021年には映画第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開。そして記念すべき10周年の締めくくりとして、『映画すみっコぐらし』第3弾の制作が決定、2023年公開を予定している。

4月17日(月)オープンの「すみっコぐらしあそびスタジオ ららぽーと門真」は、そんな『すみっコぐらし』の世界観の中で、キャラクターたちと一緒に思う存分楽しめる、子ども向けプレイグラウンドだ。

施設に関する詳細は続報を待とう!

