トムとジェリーが仲良く手をつなぐカプセルトイ！ 3匹の子猫も登場

アニメ『トムとジェリー』のキャラクターを手をつないでいるように並べることのできる「トムとジェリー みんなでてをつなごう」が、2023年2月中旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場予定。タカラトミーアーツの「ガチャ」ブランドのアイテムだ。

『トムとジェリー』はアメリカの歴史ある人気アニメ。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディだ。

「みんなでてをつなごう」はタカラトミーアーツが展開するカプセルトイのシリーズ。各フィギュアは両肩が可動、腕の高さを調節して手をつないでいるように並べることができる。今回が第2弾のまだ新しいシリーズだ。

「トムとジェリー みんなでてをつなごう」では、主役のトムとジェリーの他に3匹の子猫がセレクトされている。この3匹はレギュラーではないが、「天国と地獄」の回や「可愛い子猫と思ったら」の回に登場するゲストキャラ。「可愛い子猫と思ったら」はトムとジェリーが協力する数少ない話なので、ディープな『トムとジェリー』ファンであればご存じかもしれない。

トム

ジェリー

ブラウンタンの子猫

オレンジの子猫

黒の子猫

全5種。各全高約4~5.5センチ。

順番を並べ替えても手をつなげるよう設計されているこのアイテム、あなたならどんな順で並べるだろうか?

