EXILE THE SECOND、5年ぶり単独ツアー開幕で示した美しい決意

EXILE THE SECONDが2023年2月10日、広島文化学園HBGホールで『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023 〜Twilight Cinema〜』の初日公演を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

【写真を見る】5年ぶりの単独ツアー初日のEXILE THE SECOND(全5枚)

コロナ禍を経て完全復活を目指すLDHエンタテインメントを牽引するべく、2023年最初の全国ツアーの口火を切ったのはEXILE THE SECOND。単独ツアーとしては5年ぶりということもあって、ファンはもちろん、メンバー自身も待ちに待っていたライブの開幕だ。今回はEXILE THE SECONDにとって初のホールツアーでもあり、実際にその景色を目の当たりにするとステージと客席の距離が驚くほど近い。マスク着用での声出しも緩和され、オープニングと同時に弾けるような歓声が会場を包み込んでいた。

1曲目は、2020年にEXILEとの両A面シングルとしてリリースされた「瞬間エターナル」。ライブ開演前の取材で、メンバーは口々に「お客さんの声を聞けることが何よりも楽しみだ」と語っていたが、おそらく全員の想像を遥かに超える熱量の声援が沸き起こっていた。煌びやかなシャンデリアと、赤を基調としたレトロモダンなステージ。バンドのエモーショナルなサウンドも相まって、ここ”Twilight Cinema”の世界観にどんどん引き込まれていった。抜群の切れ味ながら、喜びが溢れ出てしまったかのような5人のパフォーマンスも最高だ。

日々いろいろな作品が上映される映画館のように、今回のライブはチャプターごとにテーマや演出が変わっていくという演出。AKIRAとNESMITHがギターをかき鳴らし、SHOKICHIが激しいマイクパフォーマンスを見せた「THE FOOL」などが披露されたチャプターは、ロックでハードな魅力を全開に。また、約3年半ぶりとなるSHOKICHIソロ名義での新曲「カゲロウ」が初パフォーマンスされたチャプターでは、今回のライブのテーマでもある”出会いと別れ”を春夏秋冬の景色に織り交ぜながら表現。この新曲についてSHOKICHIは「このライブで表現される悲しみのピークで歌えたらというイメージで作った」と語っていたが、アコースティックギターを弾きながらひと言ひと言を丁寧に、そして行き場のない悲しみをメロディに落とし込むようにして歌われていたのが印象的だった。

ライブの後半は、客席とのコール&レスポンスを存分に楽しみながら進行。お馴染みの「Choo Choo TRAIN」で会場がひとつになると、タオルを振り回す「Going Crazy」では、もはやメンバーも客席も収拾がつかないほどの大盛り上がりを見せ、SHOKICHIが曲をストップさせて仕切り直すなど、”これぞライブ!”といった見どころも満載となっていた。

本編ラストに歌われたのは、先行配信されたばかりで、2月22日にCDもリリースされる新曲「Twilight Cinema」。引退した黒木啓司を送り出すという別れもあったが、どんな夜の向こうにも新しい1日があり、夜明けの薄明かりが射してくるように、ここからさらなるエンタテインメントの光を見つけていくんだという、EXILE THE SECONDの美しい決意が込められたパフォーマンスが繰り広げられた。

5年という長い時間、自分たちの単独ライブを待ってくれていたこと。その間も、ライブ鑑賞のルールをしっかり守ってくれていたこと。様々な形に変化してきたEXILE THE SECONDをずっと応援してくれたこと。そうした想いを受け止め、とにかくファンに感謝を届けたいという気持ちでホールを巡ることになった今回のツアー。お互いが肉眼で見えるという利点を生かし、事前取材でも5人の歌とダンスと表現力で勝負すると胸を張っていた。EXILEのライブとは違うMCも楽しみのひとつだったりするが、特にテーマに沿った世界観の構築や、個々のアイデアやスキルが存分に活かされた演出面などが素晴らしく、EXILE THE SECONDならではの魅力がたっぷり詰まっているライブだった。広島での初日公演を経て、このツアーがここからどう育っていくのか楽しみだ。

<リリース情報>

EXILE THE SECOND

NEW SINGLE『Twilight Cinema』

2023年2月22日発売

【CD+DVD】¥2800(税込)RZCD-77676/B

【CD】¥1200(税込)RZCD-77677

=収録内容=

CD

1. Twilight Cinema

2. カゲロウ / EXILE SHOKICHI

3. Twilight Cinema (Instrumental)

4. カゲロウ (Instrumental) / EXILE SHOKICHI

DVD

EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" 〜Christmas Special〜

1. YEAH!! YEAH!! YEAH!! ~ CLAP YOUR HANDS ~ ASOBO! feat. Far East Movement ~ SUPER FLY

2. Twilight Cinema

https://EXILETHESECOND.lnk.to/20230202_DLSTR-TC

https://EXILETHESECOND.lnk.to/20230222_pkg-TC

<ライブ情報>

EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023 ~Twilight Cinema~

2023年2月10日(金)広島県 広島文化学園HBGホール *終了

2023年2月12日(日)福岡県 福岡サンパレス

2023年2月25日(土)大阪府 オリックス劇場

2023年2月26日(日)大阪府 オリックス劇場

2023年3月1日(水)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年3月2日(木)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年3月5日(日)新潟県 新潟県民会館

2023年3月8日(水)静岡県 アクトシティ浜松 大ホール

2023年3月25日(土)愛媛県 愛媛県県民文化会館

2023年4月3日(月)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年4月4日(火)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年4月7日(金)兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

2023年4月8日(土)滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

2023年4月11日(火)岡山県 倉敷市民会館

2023年5月15日(月)京都府 ロームシアター京都

2023年5月18日(木)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年5月20日(土)石川県 金沢歌劇座

2023年5月25日(木)北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

2023年6月1日(木)東京都 東京ガーデンシアター

2023年6月2日(金)東京都 東京ガーデンシアター