エレファントカシマシが3月8日にリリースするニューシングル「yes. I. do」の収録内容とジャケット写真が公開された。

このシングルはエレファントカシマシにとって約4年9カ月ぶりの新作。表題曲は2月17日に公開される映画「シャイロックの子供たち」の主題歌で、このほかカップリング曲「It’s only lonely crazy days」と各曲のインスト音源が収録される。表題曲「yes. I. do」は映画公開日の2月17日より先行配信がスタートする。

本作は初回限定新春盤、初回限定野音盤、通常盤の全3形態でリリースされ、初回限定新春盤には2022年1月に行われた東京・日本武道館公演、初回限定野音盤には同年9月に行われた東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)公演の模様を収めたBlu-rayが付属する。

エレファントカシマシ「yes. I. do」収録内容

CD

01. yes. I. do

02. It’s only lonely crazy days

03. yes. I. do (Instrumental)

04. It’s only lonely crazy days (Instrumental)

初回限定新春盤Blu-ray

新春ライブ 2022

・うつら うつら

・奴隷天国

・デーデ

・星の砂

・いつものとおり

・浮雲男

・昔の侍

・この世は最高!

・珍奇男

・月の夜

・風

・シグナル

・生命賛歌

・悲しみの果て

・旅立ちの朝

・RAINBOW

・ズレてる方がいい

・風に吹かれて

・ハナウタ~遠い昔からの物語~

・笑顔の未来へ

・桜の花、舞い上がる道を

・ガストロンジャー

・俺たちの明日

・友達がいるのさ

・so many people

・四月の風

・ファイティングマン

・待つ男

初回限定野音盤Blu-ray

日比谷野外大音楽堂 2022

・過ぎゆく日々

・地元のダンナ

・デーデ

・星の砂

・ふわふわ

・偶成

・月の夜

・珍奇男

・昔の侍

・I don't know たゆまずに

・未来の生命体

・なぜだか、俺は禱ってゐた。

・この世は最高!

・悲しみの果て

・RAINBOW

・東京の空

・武蔵野

・風に吹かれて

・赤い薔薇

・ズレてる方がいい

・俺たちの明日

・so many people

・星の降るような夜に

・友達がいるのさ

・ファイティングマン