同僚の元職場がまさかの…！ SCANDALがつないだ“偶然の出会い”にメンバーもビックリ！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月6日(月)の配信では、SCANDALがきっかけで引っ越しをすることになったリスナーや、職場の人との意外な“SCANDALつながり”が発覚したリスナーからのメッセージを紹介しました。HARUNA:今回はひたすらメールを読んでいく回なんですが、とにかくメールがどんどん増えているんです、嬉しいね。RINA:嬉しいなあ……。TOMOMI:ありがたいねえ……。HARUNA:さっそく紹介しましょう<リスナーからのメール・ハルリズムさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。昨年、名古屋ネタでメール紹介していただいた者です。名古屋に住みたいという話をしましたが、2月末に引っ越すことが決まりました! 名古屋駅から徒歩圏内です。初めて神奈川を出て、人生初の転職をすることになりました。ライブで名古屋に行ってから大好きになって「住みたい!」とまで思い始めるようになり、ようやく夢を叶えられます。はるちゃんには本当に本当に感謝です。ちなみにアパートの内見に行った際に、担当のスタッフさんがSCANDALを知っていて、そこで話が盛り上がったのも楽しい時間でした。なんでもカラオケでもよく歌うらしく、「少女S」と「スペースレンジャー」が好きと言っていました。大好きな名古屋で、SCANDALの話ができて嬉しかったです。“名古屋は何もない”と周りから言われ続けてきたけど、これからは名古屋の魅力を他県の人にも伝えたいと思います。「SCANDAL TOUR 2023『unlimited UTOPIA』」も、初日の名古屋を含めて3公演参戦予定です。RINA:すごいな……名古屋への思い。TOMOMI:おめでとう、夢を叶えたね、名古屋への情熱。MAMI:あ、名古屋の新居からZepp Nagoyaがめっちゃ近いじゃん。HARUNA:しかもさ、不動産屋さんもファンだったなんて……。すごい初期の曲を知っている不動産屋さんだね。MAMI:私たちと同世代くらいなんじゃないかな、それにしてもすごい偶然。TOMOMI:「スペースレンジャー」はインディーズ時代のシングル1枚目だし。HARUNA:ハルリズムさん、ぜひ「名古屋の魅力」を他県の人に伝えてあげてください。MAMI:私たちにも教えてほしい、最近の名古屋事情を……。HARUNA:うん、そうしてもらおう。TOMOMI:いやいや、番組でも「最近の名古屋事情」を結構紹介してるよ?HARUNA:そう?TOMOMI:なのに「みんな知ってるやつじゃん!」って、2人に言われるんだよ……。「ジブリパークできたね」とか「レゴランドいいね」とか言ってるって。<リスナーからのメール・ふゆいぬさん>SCANDALのみなさん、こんにちは! リナちゃんのブログで、メールを送ろうか迷いながら(番組を)聴いてくれている人がいたら、最近あったこととか簡単に書いて送ってきてみて? と書いてあったので、久しぶりにメールを送ります。私は今、静岡にあるカフェで働いています。その前は普通のOLだったのですが、元々カフェでバイトしていたこともあり、カフェが大好きなこともあって年末に思い切って転職してみました! 最近は仕事が楽しくて「充実してるなー」と感じる毎日です。職場の人もみんないい人たちばかりで、すぐに仲良くなったのですが、そのなかでひとり歳の近い子がいて、その子も転職組でした。そこで、「前の仕事は何をしていたの〜?」と聞いたら、なんと8月までつま恋で働いていたと言うのです!私はミステリーツアー2(「SCANDAL MANIA presents“SCANDALのミステリーツアー2”」)に参加していたので、その話をしたら「覚えてる……あの団体客!」とビックリしていました! お昼に出た巨大な親子丼の話をしたら、「よく賄いで食べていたよ〜」と言っていました(笑)。あの大きさが通常なんだそうです(笑)! ちなみに彼女はそのときカレーの配膳をしていたそうなのでニアミスでした(笑)!!SCANDALでつながった面白い縁だな〜と感じました。これからも毎日楽しくお仕事を頑張ります!TOMOMI:すごい……。HARUNA:そんなことってある? これまたすごい偶然じゃない?MAMI:カレー食べたよ、おいしかった!RINA:「あの団体客」……。TOMOMI:その「団体客」です、間違いなく。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056