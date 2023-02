QuizKnockとむ「夢を超えてます」“Perfumeがきっかけで毎日聴いていた”ラジオ番組に登場

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月9日(木)の放送では、臨時教頭としてQuizKnockの伊沢拓司さんととむさんが登場。番組の冒頭では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、同番組との関係や受験生がこの時期を乗り越えるために必要な心構えについて語りました。その前編。同番組では、2月の木曜日に“マンスリー教頭”としてQuizKnockのメンバーが出演しています。また毎週金曜日に、QuizKnockメンバーによる受験生を応援するコーナー「天才LOCKS!」を放送中です。こもり校長:今夜、教頭をつとめてくれるのは2人! 自己紹介お願いします!伊沢:QuizKnock編集長の伊沢です!とむ:とむです!こもり校長:よろしくお願いします! 伊沢先生は、生放送教室には久しぶりですね。伊沢:そうですね。去年(2022年)の4月以来です。ほぼ1年ぶりです!こもり校長:(時間が)経ちましたね。でも「天才LOCKS!」もあるし、僕はほぼ毎日 QuizKnockのYouTubeを見ているので、“久しぶり感”があまり無いんですけど(笑)。伊沢:ありがとうございます……! 今日は気合いを入れてやっていきます!こもり校長:そして、とむ先生! (生放送教室では)はじめまして!とむ:はじめまして!こもり校長:僕からすると、画面の中から出てきました! って感じです(笑)。伊沢:お互いにそうだよね(笑)。とむ:そうですね(笑)。今、めちゃめちゃ緊張しています。こもり校長:YouTubeではひょうひょうとしていて、すべてをひらひら~とかわす感じがしますけど、こういうのは緊張するんですか?とむ:特別な理由がありまして。私は小学校6年生から中学校3年生、高校1年生くらいまで、毎日SCHOOL OF LOCK! を聴いていたんですよ。生徒(リスナー)なんです!こもり校長:生徒なんだ!伊沢:来る前も、オフィスで「あー! 緊張するー!」って言ってたよね。「オフィスで!?」って思ったけど(笑)。とむ:いや、しますて! 毎日聴いていたんで(笑)。こもり校長:思い出に残っていることはありますか?とむ:初めて聴いたラジオの番組がSCHOOL OF LOCK! なんです。適当に局を探していたら(Perfumeが担当していたコーナー)「Perfume LOCKS!」が流れていて、「この音はなんだ!?」ってなって。そこから「ラジオいいな」って。こもり校長:なるほど。Perfume研究員がきっかけだったんですね。とむ先生はいま何歳?とむ:二十歳です。伊沢:二十歳で、思い出のラジオのブースに教頭として座るって……!とむ:もう、夢を超えてますね(笑)。人生何があるかわからないですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、伊沢拓司、とむ(QuizKnock/マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★