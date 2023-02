QuizKnock伊沢拓司 受験のゴールまであと少し！2月は「ガンダッシュするかどうかの勝負」受験生にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月9日(木)の放送では、臨時教頭としてQuizKnockの伊沢拓司さんととむさんが登場。番組の冒頭では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、同番組との関係や受験生がこの時期を乗り越えるために必要な心構えについて語りました。その後編。同番組では、2月の木曜日に“マンスリー教頭”としてQuizKnockのメンバーが出演しています。また毎週金曜日に、QuizKnockメンバーによる受験生を応援するコーナー「天才LOCKS!」を放送中です。こもり校長:毎週金曜日に、受験生に向けた授業「天才LOCKS!」を届けてくださって、ありがとうございます。伊沢:みんなのパワーになっていると嬉しいですね。こもり校長:そして、入試の多いこの2月に、QuizKnock先生が(マンスリー教頭として)来てくださるのは本当に頼もしいです。今の時期は受験生にとって大変だ、とよく聞くんですが、なぜこの2月が大変なんですか?伊沢:みんな、もうゴールが見えてきているんですよね。「あともうちょい頑張れば……(ゴール)」の最後を頑張れるか、っていう。マラソン大会のラスト200mで、ガンダッシュするかどうかの勝負ですよ。とむ:わかるー!伊沢:ダッシュしたほうが速いんだけど最後だからみんなヘロヘロで、ゴールは見えているからちょっと足を緩めたくなるし……となったときに、心をいかに正してバシっと走り切れるかが大事な時期なんですよね。こもり校長:なるほど。メンタル的にきついんだ。伊沢:いろんな緊張が待っていますから、ドキドキしますね。とむ:そうですね。こもり校長:明日が入試という生徒(リスナー)も多いんですが、(このタイミングで)教頭をつとめていただくお気持ちはどうですか?伊沢:今夜は雪の地域も多いし寒いけど、めちゃくちゃ汗が出るくらい盛り上げていくのでよろしくお願いします!とむ:今、聴いている生徒のみなさんは、(リスナーだった)私と同じですから! みなさんのために、全力で教頭をやりたいと思います!――ここで、GOING UNDER GROUND「Breakthrough」をオンエアこもり校長:この曲は、伊沢教頭が……?伊沢:はい、選曲しました。ここからラストまで、自分を追い込んでどれだけ前を見て進めるかなので。「前に前に」という歌詞のこの曲を選びました。こもり校長:たしかに、この曲を聴くとエンジンがかかりますね。伊沢:そうなんですよね。もうラストなので、とりあえず足を動かす……! 前に進む……! この気持ちが大事です!この日の放送では、『君が解けない問題を教えて!』をテーマに……・「志望校合格に向けて勉強しているけど、休憩時間が伸びてしまってストイックに取り組めない」という高2・「大好きな部活の先輩に、卒業式に渡すプレゼントが決まらない」という高2・「勉強や習い事などやらないといけないことが多くて、趣味のエレキギターを楽しむ時間がとれない」という中2と電話をつなぎ、さまざまな相談にアドバイスを届けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、伊沢拓司、とむ(QuizKnock/マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★