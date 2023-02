どっちがドラマチック？「街でぶつかった人が転校生」or「初恋の人と再会」投票結果とその理由

よりドキドキするのは、どちらのシチュエーションでしょうか?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。2月8日(水)の放送では、「“ドラマチック”なのはどっち?」というテーマで……・朝、街でぶつかった人が転校生だった・初恋の人と何年も会っていなかったのに、ひとり暮らしをした街で再会についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の見解もあわせて紹介します。こもり校長:なんか……あれだよね。俺は、昭和が「朝、街でぶつかった人が転校生だった」で、令和の今は「初恋の人と何年も会っていなかったのに、ひとり暮らしをした街で再会」っていうイメージだね。時代の問題だから、ちょっと年齢の高い人は「転校生」なんだけど、イマドキは「初恋」なんじゃないかな。Netflixでも初恋のドラマやってたじゃん!でも俺は、俄然「朝、街でぶつかった人が転校生だった」のほうが、ドラマチックなことが起こると思う。なぜなら、街でぶつかった人は赤の他人だったのに、その人が転校生だったなら、すでにイベントが起きているじゃない。でも初恋の人と再会しても、「あ、久しぶり」にしかなんないと思うんだよね。知らない人同士の「あ、あのときの……!?」は、展開が起きる気がするんだけど……気になる結果は?こもり校長:これ、みんな絶対にNetflixに引っ張られてる(笑)。・時間が経つほど再会したときの感動が大きいから、もし再会したらキュンキュンが止まらないです。・初恋の人との別の場所での再会は胸が高鳴る!こもり校長:そうか~……俺は初恋すら覚えてないからな。俺の人生には起きないんだよ(笑)。・ぶつかった人が転校生なら、ドラマの展開になりそうだから。・誰もが一度は経験してみたかった王道シチュエーションなので、すごくドラマチックだと思う。こもり校長:俺と同じ意見の人がいるね。そして“転校生”というのは王道なのよ! だから、これって昭和なんだよね(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★2/13(月)~2/17(金)SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★