梅田サイファーがソニー・ミュージックレーベルズからメジャー1stアルバム「RAPNAVIO」を3月29日にリリースする。
ポルトガル語で船を意味する“NAVIO”と名付けられ、梅田サイファーの新たな船出を飾るアルバムには、「キングオブコント2022」に提供したオープニングテーマをリアレンジし昨年12月に配信した最新曲「KING」のアルバムバージョンなど全10曲を収録。CDのみの通常盤に加え、新たなロゴとメンバーのシルエットをデザインしたオリジナルTシャツが付属する完全生産限定盤が用意される。
なお梅田サイファーのレギュラーラジオ番組「AuDee CONNECT・木曜日」では、2月16日の放送で収録曲のうち1曲が初オンエアされる。
さらにアルバムリリースを記念したライブが4月1、2日に大阪・服部緑地野外音楽堂で開催されることも決定。1日目は昨年コロナ禍の影響で中止となったイベント「The Cypher」に出演予定だったKICK THE CAN CREW、韻踏合組合、IKE & rice water Groove Production、喉電波、DJ FUMMYを迎えてフェス形式で行われ、2日目は梅田サイファーのワンマンライブとなる。チケットぴあでは2月19日23:59までチケットの第1次先行予約を受付中。
梅田サイファー「RAPNAVIO」収録曲
01. BIG BANG
［ feat. KOPERU、teppei、KennyDoes、peko、R-指定、テークエム、KBD & KZ（prod. peko）］
02. KING（RAPNAVIO VER.）
［feat. R-指定、teppei、テークエム、コーラ、KOPERU、KZ、KBD、KennyDoes、ILL SWAG GAGA & peko（prod. Cosaqu）］
03. かまへん
［feat. KennyDoes、R-指定、コーラ、KBD、teppei、KZ、KOPERU、peko、テークエム、ILL SWAG GAGA & Cosaqu（prod. Cosaqu）］
04. PARTY
［feat. KennyDoes、teppei、KOPERU、KBD、コーラ、ILL SWAG GAGA、テークエム、KZ、Cosaqu、R-指定 & peko （prod. Cosaqu）］
05. GOD’S SON
［feat. テークエム、KOPERU、teppei、コーラ & ILL SWAG GAGA（prod. peko）］
06. アマタノオロチ
［feat. ILL SWAG GAGA、R-指定、コーラ、KZ、KOPERU、KBD、Cosaqu、teppei、peko、KennyDoes & テークエム（prod. KennyDoes）］
07. トメラレランナイ
［feat. テークエム、R-指定、KOPERU、KennyDoes & peko（prod. peko）］
08. さめないうちに
［feat. KZ、peko、テークエム、KBD、teppei & KennyDoes（prod. Cosaqu）］
09. 環状線
［ feat. R-指定、KennyDoes、テークエム、KZ & peko（prod. Cosaqu）］
10. KILLING TIME
［feat. KennyDoes、KOPERU、KZ、テークエム、peko、KBD、teppei & R-指定（prod. Cosaqu）］
The Cypher 2023 Revenge
2023年4月1日（土）大阪府 服部緑地野外音楽堂
＜出演者＞
梅田サイファー / KICK THE CAN CREW / 韻踏合組合 / IKE & rice water Groove Production / 喉電波 / DJ FUMMY
NEW ALBUM "RAPNAVIO" RELEASE ONE MAN LIVE
2023年4月2日（日）大阪府 服部緑地野外音楽堂
＜出演者＞
梅田サイファー