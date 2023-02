NUMBER GIRLの解散ライブの模様を完全収録した映像作品「NUMBER GIRL 無常の日」が、4月26日にリリースされることが決定した。

NUMBER GIRLは2019年2月15日に再結成を発表。昨年12月11日に神奈川・ぴあアリーナMMで行ったワンマンライブをもって再び解散した。「NUMBER GIRL 無常の日」のライブ映像はこのパッケージのために再編集されたもので、サウンドはドルビーアトモス仕様となる。

今作は2枚組Blu-rayとNUMBER GIRL作品のアートワークを多数手がけたデザイナー・三栖一明デザインによるオリジナルTシャツを同梱した初回限定スペシャルパッケージ、2枚組Blu-rayの初回限定盤、ライブBlu-rayのみの通常盤の3形態で発売される。初回限定スペシャルパッケージと初回限定盤の特典ディスクには再結成における大きな目的のひとつであった「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のライブ映像とオフショットを収めた「ライジングでのNUMBER GIRL」、さらに再結成後の約4年間の活動ドキュメンタリーが収録される。

NUMBER GIRL「NUMBER GIRL 無常の日」収録曲

DISC 1

「NUMBER GIRL 無常の日」

01. 大当たりの季節

02. 透明少女

03. Omoide in my head

04. ZEGEN VS UNDERCOVER

05. 鉄風 鋭くなって

06. EIGHT BEATER

07. Destruction Baby

08. NUM AMI DABUTZ

09. CIBICCOさん

10. 桜のダンス

11. 水色革命

12. Trampoline Girl

13. Young Girl Seventeen Sexually Knowing

14. Delayed Brain

15. Manga Sick

16. U-REI

17. 透明少女

18. BRUTAL NUMBER GIRL

19. 裸足の季節

20. ウェイ?

21. 排水管

22. 転校生

23. 日常に生きる少女

24. 透明少女

25. TATTOOあり

26. タッチ

27. I Don't Know

<アンコール>

28. はいから狂い

29. IGGY POP FANCLUB

30. トランポリンガール

31. 透明少女

DISC 2

・「ライジングでのNUMBER GIRL」+ドキュメンタリー映像

※記事初出時、収録内容に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。