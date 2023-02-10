グラビアアイドルの真島なおみが2月8日、自身のTwitterを更新し「彼女感」ショットを披露した。
真島は「超絶彼女感」とツイートし、絶対領域あらわな彼女感あふれるショットを披露。この投稿にファンからは「素敵 綺麗」「美しい」「めちゃ可愛い」「最高です!」「素晴らしいです」といった声が寄せられた。
超絶彼女感💞 pic.twitter.com/Rr4nOF1MnH— 真島なおみ (@naomi_majima) February 8, 2023
（C）ゼロイチファミリア
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グラビアアイドルの真島なおみが2月8日、自身のTwitterを更新し「彼女感」ショットを披露した。
真島は「超絶彼女感」とツイートし、絶対領域あらわな彼女感あふれるショットを披露。この投稿にファンからは「素敵 綺麗」「美しい」「めちゃ可愛い」「最高です!」「素晴らしいです」といった声が寄せられた。
超絶彼女感💞 pic.twitter.com/Rr4nOF1MnH— 真島なおみ (@naomi_majima) February 8, 2023
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