ゴリラズ、最新アルバムからAdeleye Omotayoとのコラボ曲MV公開

世界で最も有名なヴァーチャル・バンドのGorillaz（ゴリラズ）が、2023年2月24（金）にリリースされる新アルバム『Cracker Island / クラッカー・アイランド』から先行配信されている「Silent Running ft. Adeleye Omotayo / サイレント・ランニング ft. アデレエ・オモタヨ」のミュージックビデオを公開した。
本ミュージックビデオの監督を務めたのは、Jamie HewlettとNexus Studiosのディレクター Fx Goby.。謎の団体に誘拐された2Dを救い出そうとするNoodle、Russel、Murdocのアクション満載な映像に仕上がっている。
関連記事：ゴリラズ、サンダーキャットとのコラボ曲デジタルリリース
その他、先行して本アルバムより、「Cracker Island ft. Thundercat / クラッカー・アイランド ft. サンダーキャット」、「New Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown / ニュー・ゴールド ft. テーム・インパラ&ブーティー・ブラウン」、「Baby Queen / ベイビー・クイーン」と「Skinny Ape / スキニー・エイプ」の配信がスタートしている。日本盤CDには、De La SoulとDawn Pennとのコラボレーション楽曲「Crocadillaz feat. De La Soul and Dawn Penn / クロカディラズ ft. デ・ラ・ソウル&ドーン・ペン」がボーナス・トラックとして追加収録される予定。
さらにリリースに伴い、ゴリラズの「Cracker Island / クラッカー・アイランド」デザインの最新グッズ他がワーナーミュージック・ストア限定で現在販売されている。フィギュア、アートブック、Tシャツ、キャップなどに加え、ストア限定となる”Limited Edition 7” Collectors Boxset”等、レア・アイテムも販売中。
＜リリース情報＞
Gorillaz（ゴリラズ）
『Cracker Island / クラッカー・アイランド』
リリース日：2023年2月24日（金）
日本盤CD情報：WPCR-18581、3080円（税込）
配信リンク：https://gorillazjp.lnk.to/CrackerI
＝収録曲＝
1. Cracker Island ft. Thundercat / クラッカー・アイランド ft. サンダーキャット
2. Oil ft. Stevie Nicks / オイル ft. スティーヴィー・ニックス
3. The Tired Influencer / ザ・タイアド・インフルエンサー
4. Silent Running ft. Adeleye Omotayo / サイレント・ランニング ft. アデレエ・オモタヨ
5. New Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown / ニュー・ゴールド ft. テーム・インパラ&ブーティー・ブラウン
6. Baby Queen / ベイビー・クイーン
7. Tarantula / タランチュラ
8. Tormenta ft. Bad Bunny / トルメンタ ft. バッド・バニー
9. Skinny Ape / スキニー・エイプ
10. Possession Island ft. Beck / ポゼッション・アイランド ft. ベック
11. Crocadillaz feat. De La Soul and Dawn Penn / クロカディラズ ft. デ・ラ・ソウル&ドーン・ペン（日本盤CDボーナス・トラック）
日本盤CD特典内容：https://wmg.jp/gorillaz/news/88435/
ワーナーミュージック・ストア：https://store.wmg.jp/collections/gorillaz
ゴリラズ オフィシャルサイト：https://www.gorillaz.com/