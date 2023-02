ようこそ！ たべもの王国へ♪ 『すみっコぐらしカフェ』期間限定オープン！

『すみっコぐらし』の新テーマ「たべもの王国」をコンセプトにしたカフェ『すみっコぐらしカフェ~ ようこそ!たべもの王国~』が、2023年2月23日(木)から東京、3月9日(木)から宮城、3月17日(金)から大阪、3月23日(木)から愛知と神奈川にて、期間限定でオープンすることが決定した。かわいいメニューやオリジナルグッズをご紹介!

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

本テーマカフェでのフードメニューは、たべもの王国観光名物「サンドイッチの馬車」を再現したもの、たべもの王国をイメージしたオムライス、たべもの王国のサラダの噴水をイメージしたパスタサラダ。

デザートは、たべもの王国をイメージしたケーキ、ソーダの湖をイメージしたプリンアラモード、人気アクティビティの「すしパラシュート」をイメージしたパフェなどのほか、野菜のかぶりものをしたすみっコたちをフロートで表現したドリンクなど、可愛く工夫を凝らしたメニューの数々がラインナップしている。

そのほか、アクリルキーホルダーやコースター、クリアファイルやおにぎりケースなどのカフェオリジナルグッズや、事前予約者限定カフェ利用特典、物販購入特典も登場している。

春らしい風も吹き始める季節、すみっコたちと、たべもの王国に足を踏み入れてみてはいかが?

>>>『すみっコぐらしカフェ』フードやドリンク、グッズの画像を見る(写真17点)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.