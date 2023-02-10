お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが9日、『ホグワーツ・レガシー』CM披露記者発表会
に登場した。
発表会には他にも、お笑いコンビ・令和ロマン、9番街レトロが参加した。
🎬霜降り明星・せいや、後輩芸人にツッコミまくる！夢のMC番組が実現！？ 『ホグワーツ・レガシー』CM披露記者発表会
https://youtu.be/Kf8ns4sDPww
🎬霜降り明星せいや、明石家さんまとダンブルドアは類似タレント！？日本版ヴォルデモートにはバイキング・小峠英二を指名？ 『ホグワーツ・レガシー』CM披露記者発表会
https://youtu.be/JANU_NEpuac
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi